Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Medi­zi­ni­sches Mate­ri­al entwendet

Im Rah­men eines Poli­zei­ein­sat­zes fan­den Beam­te der Erlan­ger Poli­zei bei einer 29-jäh­ri­ge Frau medi­zi­ni­sches Mate­ri­al auf, wel­ches die­se aus einer Kli­nik ent­wen­det hatte.

Am Mon­tag ver­stän­dig­ten Mit­ar­bei­ter eines Erlan­ger Hotels die Poli­zei, da es zu Pro­ble­men mit einem Hotel­gast gekom­men war. Vor Ort tra­fen die Poli­zei­be­am­ten auf eine 29-jäh­ri­ge Frau aus dem west­li­chen Land­kreis, die der Poli­zei nicht unbe­kannt ist. In ihrem Hotel­zim­mer hat­te die Frau eini­ge Medi­zin­pro­duk­te depo­niert. Wie sich her­aus­stell­te, ent­wen­de­te die 29-Jäh­ri­ge die Gegen­stän­de vor eini­gen Tagen bei ihrem letz­ten Kli­nik­auf­ent­halt in einem Erlan­ger Krankenhaus.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stahl eines Orts­schil­des in Niederndorf

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum von Frei­tag, den 27.01.2023, 15:00 Uhr bis Mon­tag, den 30.01.2023, 09:00 Uhr wur­de in Niederdorf/​Peter-Fleisch­mann-Stra­ße ein Orts­schild durch unbe­kann­te Per­so­nen ent­wen­det. Der Bau­hof hat einst­wei­len ein Tem­po 50 Schild auf­ge­stellt. Wer genaue Anga­ben zur Tat­zeit – oder son­sti­ge sach­dien­li­che Hin­wei­se – machen kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach, 09132/7809–0, in Ver­bin­dung zu setzen.