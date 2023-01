Die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg (KiKu­Co) lädt alle Kin­der bis 12 Jah­re und ihre Begleit­per­so­nen herz­lich ins Kon­gress­haus Rosen­gar­ten in Coburg ein. Der Beginn ist am Sams­tag, 04. Febru­ar 2023 zwi­schen 9.30 Uhr und 10.00 Uhr.

Zu Beginn erwar­ten die Besu­cher vie­le Aktiv- und Bewe­gungs­sta­tio­nen, dies­mal unter dem Mot­to „Gott lädt uns ein“. Es wird gemein­schaft­lich ein gro­ßes Fest vor­be­rei­tet, indem Deko­ra­ti­on geba­stelt wird, eige­ne Instru­men­te erstellt wer­den, Kin­der wer­den geschminkt, Geschen­ke wer­den ein- und aus­ge­packt, eine Foto­box steht parat und noch vie­les mehr.

In der anschlie­ßen­den Fei­er­zeit wird the­ma­ti­siert, dass Gott ein gro­ßes Fest für uns berei­tet und wir alle dazu ein­ge­la­den wer­den. Hier­bei wird viel gesun­gen, getanzt und ein kur­zes Thea­ter­stück vor­ge­führt. Die Band der KiKu­Co beglei­tet die Fei­er­zeit mit stim­mungs­vol­len Mitmachliedern.

An die Fei­er­zeit schließt das gemein­sa­me, kosten­lo­se Fest­essen an. Jeder Gast ist herz­lich zu Haupt­spei­se und Nach­tisch ein­ge­la­den. Das Ende ist um ca. 13.00 Uhr.

Seit 2020 gibt es die Kir­che Kun­ter­bunt in Coburg. Ver­an­stal­tun­gen am Gold­berg­see, in der Alten Schä­fe­rei oder auf der Veste Coburg erreich­ten bis zu 550 Per­so­nen. Zudem konn­te das Team der Kir­che Kun­ter­bunt Stadt­ral­leys durch Coburg orga­ni­sie­ren und durch ver­schie­de­ne Online-For­ma­te in der Lock­down-Zeit Men­schen zusam­men­brin­gen. Mit der Stadt Coburg hat die Kir­che Kun­ter­bunt eine Koope­ra­ti­on als Mit­glied im Bünd­nis „Coburg – die Fami­li­en­stadt“ und als Part­ner vom Citymanagement.

Die näch­ste regu­lä­re KiKu­Co fin­det am 13. Mai in der Domä­ne Röden­tal statt. Für Ende März bzw. Anfang April wird eine beson­de­re Akti­on in der Stadt vor­be­rei­tet. Zur bes­se­ren Pla­nung für das Mit­tag­essen und die Mate­ria­li­en bit­tet das Team der Kir­che Kun­ter­bunt Coburg um eine kosten­lo­se Anmel­dung auf www​.kiku​co​.de. Dort fin­den sich auch Details zu den kom­men­den und ver­gan­ge­nen Veranstaltungen.