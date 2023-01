Seit Beginn die­ses Jah­res lenkt Alex­an­der Streng die Geschicke der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land und über­nahm die Amts­ge­schäf­te von sei­nem Vor­gän­ger Poli­zei­ober­rat Dani­el Mül­ler, der die Dienst­stel­le seit August 2021 leitete.

Im Rah­men der for­mel­len Amts­über­ga­be wür­dig­te Poli­zei­prä­si­dent Mar­kus Tre­bes den schei­den­den Dienst­stel­len­lei­ter und leg­te die Füh­rungs­ver­ant­wor­tung offi­zi­ell in die Hän­de sei­nes Nachfolgers.

Der gebür­ti­ge Bam­ber­ger, Dani­el Mül­ler, wur­de im Sep­tem­ber 1995 im dama­li­gen mitt­le­ren Poli­zei­voll­zugs­dienst ein­ge­stellt. Nach sei­nen ersten poli­zei­li­chen Ein­satz­er­fah­run­gen in Mit­tel­fran­ken gelang ihm 2006 der Sprung zurück in die Hei­mat nach Ober­fran­ken. Bei sei­nen ersten Ver­wen­dun­gen stell­te sich schnell her­aus, dass sein Weg in die näch­ste Qua­li­fi­ka­ti­ons­ebe­ne (ehe­mals geho­be­ner Dienst) füh­ren wird. Nach erfolg­rei­chem Stu­di­um ver­schlug es den jun­gen Poli­zei­kom­mis­sar im Jahr 2009 wie­der zurück nach Bam­berg. Sei­ne Fach­kom­pe­tenz und Füh­rungs­eig­nung stell­te er unter ande­rem bei einer Viel­zahl an För­der­sta­tio­nen unter Beweis, was ihm letzt­lich den Weg in den höhe­ren Dienst ebne­te. Nach sei­nem erfolg­rei­chen Master­stu­di­en­gang fun­gier­te er zunächst als stell­ver­tre­ten­der Sach­ge­biets­lei­ter beim Prä­si­di­um der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei, ehe er die Lei­tung der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land übernahm.

Sein Amts­nach­fol­ger, der 52-jäh­ri­ge Poli­zei­ober­rat Alex­an­der Streng, begann sei­ne Kar­rie­re bei der baye­ri­schen Poli­zei 1990 mit dem Stu­di­um für den dama­li­gen geho­be­nen Dienst. Die ersten dienst­li­chen Jah­re ver­brach­te er im benach­bar­ten Mit­tel­fran­ken, bevor er zur Jahr­tau­send­wen­de nach Unter­fran­ken wech­sel­te. Hier kamen sehr schnell, neben der Ver­wen­dung als Dienst­grup­pen­lei­ter bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Markt­hei­den­feld und einem kur­zen Zwi­schen­stopp bei der Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­ti­on Würz­burg, auch meh­re­re För­der­sta­tio­nen zu sei­ner dienst­li­chen Vita hin­zu. Nach Abschluss des erfolg­rei­chen För­der­ver­fah­rens erfolg­te der Wech­sel in den ehe­mals höhe­ren Dienst. Als frisch­ge­backe­ner Poli­zei­rat blieb der eben­falls gebür­ti­ge Bam­ber­ger zunächst dem Poli­zei­prä­si­di­um Unter­fran­ken treu. Dort war er bis zu sei­ner Rück­kehr nach Ober­fran­ken über­wie­gend als stell­ver­tre­ten­der Lei­ter der Inspek­ti­on Würz­burg- Stadt tätig.

Am 1. Janu­ar die­ses Jah­res über­nahm Alex­an­der Streng das Amt an der Spit­ze der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land. Mit sei­nem rei­chen Erfah­rungs­schatz und sei­ner gro­ßen Ver­wen­dungs­brei­te, sowohl bei der Schutz- als auch bei der Kri­mi­nal­po­li­zei, führt er nun die Amts­ge­schäf­te des flä­chen­mä­ßig größ­ten Dienst­be­reichs in Ober­fran­ken und trägt Sor­ge für die Sicher­heit von mehr als 145.000 Ein­woh­nern im Land­kreis Bamberg.

Zahl­rei­che Ehren­gä­ste wohn­ten der Fei­er­stun­de im Land­rats­amt der Stadt Bam­berg bei und über­brach­ten Dani­el Mül­ler und Alex­an­der Streng ihre Glück­wün­sche. Poli­zei­prä­si­dent Mar­kus Tre­bes wür­dig­te die her­vor­ra­gen­de Arbeit des Dienst­stel­len­lei­ters und wünsch­te sei­nem Nach­fol­ger alles Gute für sei­ne neue Posi­ti­on und die zukünf­ti­gen Auf­ga­ben als Chef der Inspektion.