Die Orts­grup­pe Forch­heim des BUND Natur­schutz in Bay­ern e.V. lädt alle Mit­glie­der und Freun­de zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung am Mitt­woch, den 15.02.2023 ein. Die Ver­an­stal­tung beginnt um 19:30 Uhr und fin­det im Restau­rant Bobby´s in der Bay­reu­ther Stra­ße 79 statt. Im Haupt­vor­trag wird Refe­rent Johan­nes Mohr das The­ma „Licht­ver­schmut­zung“ erörtern.