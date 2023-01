Am 21. Febru­ar ist es nach drei Jah­ren wie­der soweit: „NCV Sel­au“ schallt es dann wie­der durch die Stra­ßen Neun­kir­chen und für die Nar­ren des NCV dann auch von ihrem neu­nen Prunk­wa­gen. In der när­ri­schen Zahl von 666 Arbeits­stun­den in nur 7 Mona­ten haben NCV Wagen­bau­er ein neu­es Prunk­stück für ihren all­jähr­li­chen Faschings­um­zu­ges geschaffen.

Jahr­zehn­te haben die Neun­kir­che­ner Nar­ren auf dem Anwe­sen von NCV Mit­glied und Ehren­se­na­tor Horst Wag­ner immer wie­der an ihrem Prunk­wa­gen geschraubt, gehäm­mert und gestri­chen. Es ent­stan­den zuletzt das Wikin­ger Schiff und dann die Burg, die durch die engen Tore und Stra­ßen gezo­gen wur­den. 2020 war dann aber das Ende des Wagens besie­gelt. Zum Einen konn­te die Fami­lie Wag­ner, als lang­jäh­ri­ger guter Gast­ge­ber die Scheu­ne nicht mehr zur Ver­fü­gung stel­len. Zum Ande­ren war das alte Fahr­ge­stell eines aus­ge­mu­ster­ten Anhän­gers zu lang, zu breit, zu schwer und viel zu anfäl­lig gewor­den. Eine neue Unter­kunft wur­de mit star­ker Unter­stüt­zung der Markt­ge­mein­de an der Erlein­ho­fer Stra­ße gefun­den. Den­noch, für den Wagen war das Ende besiegelt.

Nach­dem 2021 und 2022 kein Faschings­um­zug statt­fin­den konn­te, haben die Mit­glie­der des NCV sich früh im Jahr ent­schie­den: „Neun­kir­chen braucht einen Faschings­um­zug und der braucht einen Prunkwagen.“

Basis für den Bau ist ein neu­er Heu­bal­len­trans­port­an­hän­ger aus der Land­wirt­schaft. Als die­ser am Juni end­lich in der Scheu­ne stand, hat­te Peter Her­tel schon eine 8köpfige Mann­schaft aus Rent­nern und Pen­sio­nä­ren um sich gescharrt und Karl-Heinz Kug­ler stand schon mit den ersten Ent­wür­fen am neu­en Gefährt. In den ersten Wochen hieß es mes­sen, pla­nen und Ideen sam­meln, bevor Ende Juli der Start­schuss erfolg­te. Bis zu zwei Mal pro Woche haben sich die NCV Wagen­bau­er mit Peter Her­tel zum Bau ver­ab­re­det. Nichts konn­te die Man­nen auf­hal­ten, nur der kur­ze Käl­te­ein­bruch im Dezem­ber ließ die Arbei­ten für weni­ge Tage ruhen.

Die Her­aus­for­de­run­gen in den ver­gan­ge­nen sie­ben Mona­ten waren groß, denn viel Din­ge muss­ten erst mal aus­pro­biert wer­den, wie bei­spiels­wei­se der Bau des Auf­gangs auf den Wagen. Von Woche zu Woche muss­te neu­es Mate­ri­al orga­ni­siert und beschafft wer­den. Hier muss­te Peter Her­tel alle Regi­ster zie­hen. Final hat im Janu­ar Manu­el Dietsch aus Unter­lein­lei­ter dem Wagen den letz­ten Pep ver­lie­hen und alle Sei­ten mit far­ben­fro­hen Graf­fi­ti ver­se­hen. Dort ist es in gro­ßen Let­tern zu lesen: „NCV SELAU“

Auch wenn noch letz­te Hand­grif­fe erfol­gen müs­sen und die 700 Stun­den Arbeits­zeit auch noch geknackt wer­den, auf die Lei­stung der ver­gan­ge­nen 7 Mona­te kön­nen die NCV Wagen­bau­er schon heu­te zurecht stolz sein. Gespannt war­ten sie schon jetzt auf die Reak­ti­on der zahl­rei­chen Besu­cher des Neun­kir­che­ner Faschings­um­zugs 2023.

Als Fuß­grup­pe oder auch mit einem Wagen durch die Stra­ßen von Neun­kir­chen zie­hen? Live mit­er­le­ben wie begei­ster­te Zuschau­er am Stra­ßen­rand jubeln und in guter Stim­mung sind. Dann mel­den Sie sich mit einer Grup­pe an unter: www​.ncv​-faschings​zug​.de

Infos zu allen Ver­an­stal­tun­gen fin­den Sie unter: www​.ncv​sel​au​.de