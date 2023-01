Zu Besuch in der ele­gan­ten Vil­la des gro­ßen Geigers

Haus Mar­teau in Lich­ten­berg (Lkr. Hof) ist eine in Euro­pa ein­zig­ar­ti­ge musi­ka­li­sche Bil­dungs­stät­te und bezau­bert mit sei­ner per­sön­li­chen Atmo­sphä­re. Hier pro­fi­tie­ren in den Mei­ster­kur­sen die Stars von mor­gen von inter­na­tio­nal aner­kann­ten Künst­le­rin­nen und Künstlern.

Wo euro­päi­sche Künst­ler­per­sön­lich­kei­ten ein und aus gin­gen, wo Hen­ri Mar­teau sei­ne begab­te­sten Schü­ler lehr­te, lädt die Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks Ober­fran­ken jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker aus aller Welt zum Aus­tausch und zu kon­zen­trier­tem Arbei­ten ein.

Seit dem Som­mer 2021 ist die Künst­ler­vil­la um eine Attrak­ti­on rei­cher: Der neue Unter­richts- und Kon­zert­saal beein­druckt durch sei­ne spek­ta­ku­lä­re Archi­tek­tur und durch sei­ne her­vor­ra­gen­de Akustik.

Im Rah­men einer Füh­rung kön­nen das Haus des sei­ner­zeit welt­be­rühm­ten Vio­lin­vir­tuo­sen Hen­ri Mar­teau und der impo­san­te Kon­zert­saal kosten­los besich­tigt wer­den. „Das Haus mit sei­ner pracht­vol­len Aus­stat­tung ver­setzt Besu­che­rin­nen und Besu­cher zurück in die Zeit der Jahr­hun­dert­wen­de. Eben­so groß­ar­tig ist unser Kon­zert­saal, eine opti­sche und aku­sti­sche Attrak­ti­on – als Ober­fran­ke soll­te man Haus Mar­teau ein­fach gese­hen haben“, lädt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm nach Lich­ten­berg ein.

Wer mehr über Haus Mar­teau und sei­ne Geschich­te erfah­ren möch­te, ist herz­lich zu einer der kosten­lo­sen Füh­run­gen ein­ge­la­den. Sie fin­den im Früh­ling 2023 an fol­gen­den Tagen statt: 28. Febru­ar, 7. und 21. März sowie 18. und 19. April. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.

Anmel­dun­gen bit­te unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​f​u​e​h​r​u​n​g​e​n​-​h​a​u​s​-​m​a​r​t​e​au/. An einer Füh­rung kön­nen 20 Per­so­nen teilnehmen.

Treff­punkt ist an der Ein­gangs­tü­re an der Loben­stei­ner Stra­ße 4 in Lich­ten­berg.

Info: Inter­na­tio­na­le Musikbegegnungsstätte

Haus Mar­teau liegt inmit­ten eines wei­ten Parks am Orts­rand von Lich­ten­berg und zeich­net sich durch stil­vol­les Inte­ri­eur und hoch­wer­ti­ge Instru­men­te aus. Seit 1982 för­dert der Bezirk Ober­fran­ken hier hoch­be­gab­te jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker, die von allen Kon­ti­nen­ten nach Lich­ten­berg kom­men. Inter­na­tio­nal renom­mier­te Dozen­ten für fast alle Orche­ster­in­stru­men­te, Kla­vier und Gesang geben bei den Mei­ster­kur­sen in Lich­ten­berg ihr Wis­sen und ihre Erfah­rung an die jün­ge­re Gene­ra­ti­on weiter.

www​.haus​-mar​teau​.de