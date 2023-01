Aktu­ell schie­ben die Honig­bie­nen eine „ruhi­ge Kugel“: Denn sie sit­zen eng zusam­men in der soge­nann­ten Win­ter­trau­be bzw. Win­ter­ku­gel rund um ihre Köni­gin, erzeu­gen durch Mus­kel­be­we­gung Wär­me und zeh­ren von ihren Vor­rä­ten. Damit herrscht nicht nur im, son­dern auch am Bie­nen­stock Ruhe. Für die baye­ri­schen Imke­rin­nen und Imker ist es daher der idea­le Zeit­punkt für fach­li­chen Aus­tausch. Dazu lädt das Insti­tut für Bie­nen­kun­de und Imke­rei der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG) zum tra­di­tio­nel­len Imker­fo­rum (An der Stei­ge 15, 97209 Veits­höch­heim) ein. Hier ste­hen Wis­sen­schaft und Pra­xis im Dia­log und die aktu­el­le For­schungs­ar­beit im Mittelpunkt.

Hybrid­ver­an­stal­tung Das Imker­fo­rum fin­det am Sams­tag, den 4. Febru­ar, von 12:30 bis 17 Uhr zum ersten Mal als Hybrid­ver­an­stal­tung statt – in Prä­senz in der Aula der LWG mit Online-Über­tra­gung per Webex. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Für die Online-Teil­nah­me ist aller­dings eine vor­he­ri­ge Anmel­dung bis zum 01.02.2023 zwin­gend erfor­der­lich. Hier geht es zur Anmel­dung: www​.lwg​.bay​ern​.de/​b​i​e​n​e​n​/​b​i​l​d​u​n​g​_​b​e​r​u​f​/​3​1​9​533.

Das Pro­gramm

Nach Berich­ten aus dem Insti­tut für Bie­nen­kun­de und Imke­rei kom­men wei­te­re Exper­tin­nen und Exper­ten zu Wort. Dabei geht es unter ande­rem um Neu­es in Sachen Var­roa­to­le­ranz­zucht sowie Asia­ti­sche Hor­nis­se. Außer­dem steht die aktu­el­le Dis­kus­si­on zur Kon­kur­renz zwi­schen Wild­bie­ne und Honig­bie­ne im Fokus. Berich­te aus der Fach­be­ra­tung run­den die Vor­trä­ge ab, bevor es eine Abschluss­dis­kus­si­on gibt. Die Fach­leu­te des Insti­tu­tes, der Fach­be­ra­tung, der Prüf­hö­fe und die Refe­ren­tin­nen und Refe­ren­ten ste­hen für Dis­kus­sio­nen und Fra­gen zur Ver­fü­gung – ein ech­ter Dia­log zwi­schen Wis­sen­schaft und Praxis!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie das aus­führ­li­che Pro­gramm des Imker­fo­rums fin­den Sie auch online unter www​.lwg​.bay​ern​.de/​i​m​k​e​r​f​o​rum

Baye­ri­sche Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gartenbau

Die Baye­ri­sche Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG) ist das Grü­ne Kom­pe­tenz­zen­trum für die Gärt­ner, Imker und Win­zer in Bay­ern. Mit einer pra­xis­ori­en­tier­ten For­schung und ziel­grup­pen­ge­rech­ten Bera­tung erar­bei­ten wir umsetz­ba­re Lösun­gen für die Mega­the­men unse­rer Zeit. Unser Ziel: Das Leben im Ein­klang mit der Natur! Davon pro­fi­tie­ren alle Bür­ger in Bay­ern und auch über die Lan­des­gren­zen hin­aus. Die LWG ist eine eigen­stän­di­ge Behör­de im Geschäfts­be­reich des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten, zu der auch die Staat­li­che Mei­ster- und Tech­ni­ker­schu­le für Wein­bau und Gar­ten­bau gehört.