Wachs­tum beein­druckt Dele­ga­ti­on des Stadtrates

Die Auf­trags­bü­cher sind voll und der Bay­reu­ther Stand­ort von Stäub­li im Indu­strie­ge­biet platzt aus allen Näh­ten. Vier zusätz­li­che Gebäu­de, die der­zeit auf einem Nach­bar­ge­län­de immer mehr Gestalt anneh­men, sol­len neu­en Raum für Wachs­tum bie­ten. Grund genug für eine 15-köp­fi­ge Dele­ga­ti­on des Stadt­ra­tes rund um Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger, dem Anbie­ter von Mecha­tro­nik-Lösun­gen einen Besuch abzu­stat­ten und sich vor Ort über Inno­va­tio­nen sowie den Bau­fort­schritt zu informieren.

Nor­bert Ermer, Geschäfts­füh­rer Stäub­li Hol­ding + Flu­id Con­nec­tors, nahm die­se Auf­ga­be ger­ne wahr. Unter­stützt wur­de er dabei von sei­nen Geschäfts­füh­rer-Kol­le­gen Peter Püh­rin­ger, Robo­tics, und Kar­sten Sie­bert, Tex­ti­le. Dank der Auto­ma­ti­sie­rung in den ver­schie­de­nen Indu­strien flo­rie­ren die Geschäf­te bei Stäub­li. Die posi­ti­ven Ergeb­nis­se tra­gen zur lang­fri­sti­gen Wachs­tums­stra­te­gie von Stäub­li bei, in deren Rah­men nicht nur die Ver­grö­ße­rung der Pro­duk­ti­ons- und Lager­flä­chen erfolgt. Die Pla­nun­gen sehen eben­falls vor, dass die Zahl der Beschäf­tig­ten in Bay­reuth mit­tel­fri­stig stei­gen soll. Doch genau hier drückt der Schuh. Beson­ders im Bereich Robo­tics sucht man hän­de­rin­gend nach zusätz­li­chem Per­so­nal. Doch das sei nur schwer zu fin­den – trotz fle­xi­bler Arbeits­zei­ten, Frau­en­för­de­rung und zahl­rei­chen Zusatz­lei­stun­gen, wie Peter Püh­rin­ger im Aus­tausch mit den Gästen beton­te. Um für Nach­schub zu sor­gen, will das Unter­neh­men unter ande­rem sei­ne Prä­senz an den Hoch­schu­len der Regi­on wei­ter inten­si­vie­ren und noch früh­zei­ti­ger in den Bewer­bungs­pro­zess einsteigen.

Vom Bau­fort­schritt konn­te sich die Stadt­rats-Dele­ga­ti­on bei einem Rund­gang über­zeu­gen. Die neu­en Gebäu­de wer­den nach höch­sten ener­ge­ti­schen Stan­dards gebaut und ver­fü­gen alle über Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen auf dem Dach. Mit­te 2024 sol­len die Bau­ar­bei­ten abge­schlos­sen sein. Auch die bestehen­den Gebäu­de wurden/​werden ener­ge­tisch saniert und sind Teil eines beson­ders kli­ma­freund­li­chen Ener­gie­kon­zep­tes, das vor­sieht, den Strom für den Eigen­be­darf größ­ten­teils selbst zu generieren.

Von Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger nach sei­nen Wün­schen an die Lokal­po­li­tik gefragt, wies Nor­bert Ermer auf den Man­gel an Park­plät­zen hin. Trotz Fahr­rad-Lea­sing und finan­zi­el­ler Betei­li­gung am Bus-Ticket wür­den vie­le Beschäf­tig­te mit dem Auto zur Arbeit kom­men. Hier war­te man auf eine rasche Ände­rung des Flä­chen­nut­zungs­pla­nes, um für Ent­span­nung zu sorgen.