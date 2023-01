Es gebe kaum ein Stück­chen Erde, das nicht durch den Men­schen beein­flusst wur­de, sag­te Prof. Dr. Tho­mas Gun­zel­mann ein­mal in einem Inter­view. Der Exper­te für Denk­mal­pfle­ge arbei­tet als Refe­rats­lei­ter am Baye­ri­schen Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge, wo er sich lan­ge als Haupt­kon­ser­va­tor für die Erfas­sung und den Schutz histo­ri­scher Kul­tur­land­schaf­ten ein­setz­te. Seit ver­gan­ge­nem Jahr ist er Hono­rar­pro­fes­sor an der Uni­ver­si­tät Bamberg.

Bei sei­ner Antritts­vor­le­sung am Don­ners­tag, 9. Febru­ar 2023, refe­riert Tho­mas Gun­zel­mann über Klö­ster als land­schafts­prä­gen­de Denk­ma­le. Die kosten­lo­se Ver­an­stal­tung fin­det um 19.00 Uhr An der Uni­ver­si­tät 2 im Raum 00.25 statt. Inter­es­sier­te sind herz­lich eingeladen.

Tho­mas Gun­zel­mann wird dabei aktu­el­le Fra­gen der Denk­mal­pfle­ge auf­grei­fen, bei­spiels­wei­se wie sich die neu in Gang gekom­me­ne Dis­kus­si­on um die Wind­kraft auf bestimm­te land­schafts­prä­gen­de Denk­ma­le aus­wir­ken könn­te. Zugleich wird her­aus­ge­ar­bei­tet, auf wel­che Wei­se Denk­ma­le auf den sie umge­ben­den Raum gewirkt haben und noch heu­te wir­ken. Dar­ge­stellt wird dies vor allem an bedeu­ten­den regio­na­len Bei­spie­len, dem ehe­ma­li­gen Bene­dik­ti­ner­klo­ster Banz und der ehe­ma­li­gen Zister­zi­en­ser­ab­tei Lang­heim. „Sie könn­ten kaum unter­schied­li­cher in ihrer Raum­wir­kung sein und sie ste­hen doch bei­de für nahe­zu regel­haf­te Phä­no­me­ne der euro­päi­schen Kul­tur­land­schaft“, sagt Gunzelmann.

Der Uni­ver­si­tät Bam­berg ist der histo­ri­sche Geo­graph schon lan­ge ver­bun­den. Er hat an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät stu­diert, pro­mo­viert und über­nimmt seit 1995 einen Lehr­auf­trag im Stu­di­en­gang Denk­mal­pfle­ge. Tho­mas Gun­zel­mann ist zudem Autor zahl­rei­cher Bücher und Artikel.