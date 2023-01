Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Laden­dieb­stäh­le im Outlet

Am Sams­tag Abend begab sich ein 41-jäh­ri­ger Mann in einem Out­let in Her­zo­gen­au­rach in eine

Umklei­de­ka­bi­ne. In die­ser steck­te er meh­re­re Klei­dungs­stücke in einen Ruck­sack und verließ

das Geschäft ohne die Ware zu bezah­len. Die Ware hat­te einen Gesamt­wert von 165,- Euro.

Am Sams­tag Mit­tag begab sich ein 24-jäh­ri­ger im oben genann­ten Out­let mit einem

Jog­ging­an­zug in eine Umklei­de­ka­bi­ne. Als er die Umklei­de­ka­bi­ne wie­der ver­ließ führ­te er den

Jog­ging­an­zug nicht mehr sicht­bar bei sich. Bei einer Kon­trol­le konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass

der Beschul­dig­te den Jog­ging­an­zug in der Umklei­de­ka­bi­ne unter sei­ner Klei­dung anzog und

das Geschäft ver­ließ. Der Jog­ging­an­zug hat­te einen Wert von 75,- Euro.

Bei­de Beschul­dig­ten erwar­tet jetzt eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.