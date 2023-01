Jah­res­pro­gramm 2023 der Kreis­gar­ten­fach­be­ra­tung im Land­kreis: Umfang­rei­che kosten­freie Ange­bo­te für Kin­der, Ein­stei­ger und Fortgeschrittene

Ein Hoch­beet mit Salat und Radies­chen, ver­schie­de­ne Kräu­ter und ein paar Töp­fe mit Toma­ten – für mehr und mehr Men­schen wird das „Gärt­nern“ im klei­nen Stil wie­der ein The­ma. Kein Wun­der, Gärt­nern ent­spannt, macht gera­de auch mit Kin­dern Spaß und man bekommt Lebens­mit­tel auf den Tisch, deren Her­kunft zwei­fels­frei bekannt ist.

Doch wie fängt man das an? Dabei kann der Gar­ten­pfle­ge­kurs der Kreis­fach­be­ra­tung für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge hel­fen. „Der Kurs wird nach einer län­ge­ren Pau­se in die­sem Jahr wie­der ange­bo­ten und bie­tet an 11 Ter­mi­nen Semi­na­re zu den unter­schied­lich­sten The­men an. Das gan­ze kosten­frei und unab­hän­gig von­ein­an­der“, erklärt Clau­dia Bütt­ner. „Grund­kennt­nis­se sind für eine Teil­nah­me nicht nötig und wer Inter­es­se hat, muss nicht den gan­zen Kurs besu­chen, son­dern sucht sich ein­fach die pas­sen­den Ter­mi­ne her­aus und mel­det sich bei uns auch nur dafür an. Aber Ach­tung: die erste Ver­an­stal­tung fin­det bereits am 11. Febru­ar statt.“

Die Palet­te der The­men ist breit und reicht von den „Klas­si­kern“ wie dem Schnitt von Obst­bäu­men oder Wein bis hin zu Tech­ni­ken, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren einen ech­ten Boom erlebt haben. Das Stich­wort Per­ma­kul­tur zum Bei­spiel zeigt einen ganz­heit­li­chen und öko­lo­gi­schen Ansatz, bei dem mög­lichst kei­ne Res­sour­cen ver­schwen­det wer­den und der somit hilft, Kosten und vor allem auch Zeit zu spa­ren, sagt Dr. Kri­sti­na Schrö­ter. Sie erklärt, wie es funk­tio­niert und wor­in wei­te­re Vor­tei­le lie­gen: „Dank Kom­po­stie­ren oder auch der Ver­wer­tung des Grün­schnitts ver­las­sen kei­ne Nähr­stof­fe den eige­nen Gar­ten, man muss bei­spiels­wei­se kei­ne Erde kau­fen oder Zeit für die Fahrt zum Kom­post­platz in Kauf neh­men, man hat weni­ger zu gie­ßen oder Unkraut zu jäten. Aber auch Misch­kul­tu­ren, die auf natür­li­che Wei­se die Pflan­zen vor Schäd­lin­gen oder Krank­hei­ten schüt­zen, spie­len dabei eine Rol­le. Und natür­lich kommt bei all dem auch der Spaß an der Beschäf­ti­gung – gera­de auch mit Kin­dern – nicht zu kurz.“

Ein Ter­min des Gar­ten­pfle­ger­kur­ses befasst sich mit dem Fer­men­tie­ren, einer alt­be­währ­ten und immer wie­der moder­nen Art, Gemü­se lang und gesund halt­bar zu machen. Um insek­ten­freund­li­che Mahd zu ler­nen, wird ein Sen­sen­kurs ange­bo­ten oder man kann ler­nen, wie man Bäu­me ver­edelt und vie­les mehr. Der erste Ter­min star­tet dabei schon am 11. Febru­ar mit einem Wein­schnitt­kurs in Schönbrunn.

Der Gar­ten­pfle­ger­kurs ist aber nur eine Säu­le des umfang­rei­chen Pro­gramms, wel­ches die Kreis­gar­ten­fach­be­ra­tung 2023 anbie­tet. Natür­lich fin­den auch wie­der zahl­rei­che Stau­den­tausch­ta­ge der ein­zel­nen Orts­ver­ei­ne statt, und die Fami­li­en kom­men bei dem Natur­er­leb­nis­tag für Kin­der auf ihre Kosten. Gar­ten­be­sit­ze­rin­nen und –besit­zer kön­nen sich für ihren Natur­gar­ten zer­ti­fi­zie­ren las­sen und das auch mit einer hand­be­mal­ten Por­zel­lan­pla­ket­te zei­gen. Eben­so soll die Akti­on „Gel­bes Band“ aus­ge­wei­tet wer­den, bei wel­cher an gekenn­zeich­ne­ten Bäu­men Früch­te geern­tet wer­den dürfen.

Alle Infos zum Jah­res­pro­gramm und dem Gar­ten­pfle­ger­kurs fin­den sich auch online unter:

https://​www​.gar​ten​bau​ver​ei​ne​-fich​tel​ge​bir​ge​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​g​a​r​t​e​n​p​f​l​e​g​e​r​k​urs

Kon­takt:

KREIS­FACH­BE­RA­TUNG FÜR GAR­TEN­KUL­TUR UND LANDESPFLEGE

Clau­dia Bütt­ner, 09232 – 80 534, claudia.​buettner@​landkreis-​wunsiedel.​de

Dr. Kri­sti­na Schrö­ter, 09232 – 80 538, kristina.​schroeter@​landkreis-​wunsiedel.​de