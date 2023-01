Seit Janu­ar steht auch in Gefrees, am Haupt­ein­gang der Jacob-Ell­rod-Schu­le ein öffent­lich-zugäng­li­cher Defi­bril­la­tor für die Sicher­heit der Bevöl­ke­rung zur Ver­fü­gung. Das Gerät ist mit der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach direkt ver­bun­den und ergänzt die Sicher­stel­lung der Erst­ver­sor­gung durch den Schul­sa­ni­täts­dienst. Die Kosten für das lebens­ret­ten­de Gerät und die Errich­tung der Auf­be­wah­rungs­mög­lich­keit des AEDs in einer Not­fall­sta­ti­on über­nah­men die Evan­ge­li­sche Erzie­hungs­stif­tung Gefrees und der Eltern­bei­rat der Jacob-Ell­rod-Schu­le. Zudem wird das Pro­jekt unter­stützt von der Stadt Gefrees.

Bei einem Herz­still­stand ist schnel­le Hil­fe erforderlich!

Die Über­le­bens­chan­cen von Betrof­fe­nen hän­gen von weni­gen Minu­ten ab. Bereits nach kur­zer Zeit nimmt der mensch­li­che Kör­per bei einem Herz-Kreis­lauf-Still­stand irrepa­ra­blen Scha­den. Am schnell­sten kön­nen die­je­ni­gen hel­fen, die sich bereits vor Ort beim Betrof­fe­nen befin­den: Ange­hö­ri­ge oder zufäl­li­ge Pas­san­ten. Ihr beherz­tes Ein­grei­fen kann Leben ret­ten! Die wich­tig­sten Schrit­te, die ein Laie bei einem Herz­still­stand tun kann, sind das Abset­zen eines Not­ru­fes und das Ergrei­fen der Maß­nah­men der soge­nann­ten Herz­lun­gen­wie­der­be­le­bung oder Reani­ma­ti­on. Die­se sind so ein­fach, dass fast jeder sie durch­füh­ren kann!

Ein wich­ti­ges Hilfs­mit­tel im Fal­le eines plötz­li­chen Herz­still­stan­des sind auch Auto­ma­ti­sche Exter­ne Defi­bril­la­to­ren (AEDs) – kurz: Defis. Die­se Gerä­te besit­zen fort­schritt­li­che Dia­gno­se­fä­hig­kei­ten und kön­nen so auch von Lai­en erfolg­reich zum Ein­satz gebracht wer­den und erhö­hen die Über­le­bens­chan­cen der Betrof­fe­nen entscheidend.

Eine flä­chen­decken­de Ver­sor­gung mit öffent­lich zugäng­li­chen Defi­bril­la­to­ren und die Schu­lung der Bevöl­ke­rung in den Metho­den der Ersten Hil­fe, kann daher vie­le Todes­fäl­le ver­hin­dern. Aus die­sem Grund setzt sich der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth seit vie­len Jah­ren für die Aus­bil­dung der Bevöl­ke­rung in der Ersten Hil­fe ein und unter­stützt Betrie­be, Fir­men und Orga­ni­sa­tio­nen bei der Aus- und Fort­bil­dung in der soge­nann­ten Früh­de­fi­bril­la­ti­on und bei der Errich­tung von öffent­lich-zugäng­li­chen Defi­bril­la­to­ren. Die eigens in Zusam­men­ar­beit mit dem Roten Kreuz Bay­reuth ent­wickel­te Not­fall­sta­ti­on ermög­licht nicht nur die direk­te Ver­bin­dung zur Inte­grier­ter Leit­stel­le (ILS) Bayreuth/​Kulmbach durch eine Sprech­an­la­ge, son­dern erlaubt der ILS auch den Zugriff, die Ent­rie­ge­lung und Frei­ga­be des AEDs aus der Fer­ne. Als einer der zen­tra­len Orte in Gefrees ist die Jacob-Ell­rod-Schu­le per­fekt für den Stand­ort eines öffent­lich-zugäng­li­chen Defi­bril­la­tors geeig­net, um im Not­fall den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern zur Ver­fü­gung zu ste­hen. Aber auch bei einem Not­fall im Schul­all­tag ergän­zen der klei­ne elek­tri­sche Lebens­ret­ter und die direk­te Ver­bin­dung zur ILS Bayreuth/​Kulm­bach, die Hilfs­mög­lich­kei­ten der Schul­sa­ni­tä­te­rin­nen und Schul­sa­ni­tä­ter der Jacob-Ellrod-Schule.

Schul­sa­ni­täts­dienst

Der Schul­sa­ni­täts­dienst besteht aus Schü­le­rin­nen und Schü­lern wei­ter­füh­ren­der Schu­len und stellt die Erst­ver­sor­gung an Schu­len sicher. Die am Schul­sa­ni­täts­dienst betei­lig­ten Schü­le­rin­nen und Schü­ler absol­vie­ren hier­für einen Erste-Hil­fe-Kurs und einen spe­zi­el­len Schul­sa­ni­täts­dienst-Kurs und wer­den von zustän­di­gen Lehr­kräf­ten und von Erste-Hil­fe-Aus­bil­dern des BRKs betreut.