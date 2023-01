Die zwei­te Mann­schaft der BTS macht in hei­mi­scher Hal­le eine star­ke Bay­ern­li­ga-Sai­son per­fekt und muss auch die höher­klas­si­ge Kon­kur­renz nicht fürchten

„Auf geht´s, Bay­reuth!“ Uner­müd­lich lie­ßen die Unter­stüt­zer des BTS-Bay­ern­li­gi­sten ihren Anfeue­rungs­ruf hören, wenn ihre Schüt­zen an die Schieß­li­nie tra­ten. In der Ten­nis­hal­le Am Mühl­gra­ben emp­fing Bay­reuth als Gast­ge­ber sei­ne Kon­kur­ren­ten zum letz­ten Wett­kampf­tag der Liga-Sai­son 22/23. Die Aus­gangs­la­ge war eng: Wür­de das Team BTS II sei­nen Platz an der Tabel­len­spit­ze gegen die punkt­glei­chen Schüt­zen aus Wer­me­richs­hau­sen sowie die knapp dahin­ter fol­gen­den Ver­ei­ne aus Wen­del­stein und Schwar­zen­feld ver­tei­di­gen kön­nen und in die Regio­nal­li­ga auf­stei­gen? Sie konnten.

Dabei war der Beginn alles ande­re als viel­ver­spre­chend. An Wett­kampf­ta­gen der Liga schie­ßen acht Ver­ei­ne im Modus „Jeder gegen jeden“ immer sie­ben Duel­le gegen die ande­ren Teams. Das erste der sie­ben anste­hen­den Matches gegen Schluss­licht Feucht ging für die Bay­reu­ther in fünf Sät­zen ver­lo­ren, wäh­rend Ver­fol­ger Wer­me­richs­hau­sen gegen Box­dorf kei­ne Schwä­che zeig­te, mit 6:0 klar sieg­te und um zwei Punk­te Vor­sprung davon­zog. BTS-Mann­schafts­füh­rer Thor­sten Goetsch hat­te zum Auf­takt neben den Stamm­kräf­ten Ste­fan Han­rie­der und Felix Lop­per auch Mark Ficht­ner ein­ge­setzt. Als nun Bay­reuth gegen Box­dorf anstand, ersetz­te Goetsch Ficht­ner durch Jür­gen Nakott. Das Match ging mit 6:0 an Bay­reuth, Wer­me­richs­hau­sen ver­lor gegen Moos­bach. Jetzt war die BTS wie­der vorn.

Vom drit­ten Match an wech­sel­te Goetsch sich selbst für den an die­sem Tag unsi­che­ren Lop­per ein. Bay­reuth hol­te einen wei­te­ren Sie­ge und zwei Unent­schie­den, die Kon­kur­ren­ten konn­ten kei­nen Boden gut­ma­chen. Die Ent­schei­dung fiel dann im sech­sten und vor­letz­ten Duell. Wäh­rend aus dem Rück­raum wie­der das auf­mun­tern­de „auf geht´s, Bay­reuth“ erschall­te, klatsch­ten sich Goetsch, Han­rie­der und Nakott an der Schieß­li­nie ab: „Cool blei­ben, dran blei­ben“, moti­vier­te Goetsch. Wen­del­stein wur­de in drei kla­ren Sät­zen 6:0 abge­fer­tigt, und weil par­al­lel Wer­me­richs­hau­sen und Schwar­zen­feld die Punk­te beim 1:1 teil­ten, war nun klar: Bay­reuth ging mit drei Punk­ten Vor­sprung und damit unein­hol­bar in das letz­te Match gegen Wer­me­richs­hau­sen. Dass die­ses nach fünf knap­pen Sät­zen mit 3:7 ver­lo­ren ging, spiel­te kei­ne Rol­le mehr. Das Team BTS II war in die Regio­nal­li­ga Süd aufgestiegen.

Im Bogen­sport ist die fünf­tei­li­ge Regio­nal­li­ga hin­ter den bei­den Bun­des­li­gen die dritt­höch­ste Klas­se. Damit ist Bay­reuth nun zusam­men mit sei­nem Bun­des­li­ga­team BTS I mit einer wei­te­ren Mann­schaft unter den Top-Ver­ei­nen in Deutsch­land angekommen.

Jür­gen Nakott

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​www​.bts​-bogen​schuet​zen​.de/