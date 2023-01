WAI­SCHEN­FELD, LKR. BAY­REUTH. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag ergau­ner­ten sich Betrü­ger einen grö­ße­ren Geld­be­trag. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag rie­fen Betrü­ger bei einem Ehe­paar aus Wai­schen­feld an. Sie gaben sich als Poli­zei­be­am­te aus und über­zeug­ten das Paar, eine hohe Kau­ti­on zu bezah­len. Nur so könn­ten sie einen nahen Ver­wand­ten, der angeb­lich einen schwe­ren Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht hat­te, vor dem Gefäng­nis bewah­ren. Um zir­ka 15.30 Uhr über­ga­ben die Ehe­leu­te Bar­geld und Wert­sa­chen im Gesamt­wert von meh­re­ren 10.000 Euro an eine unbe­kann­te Frau. Die Über­ga­be fand in der Nähe der Deut­schen Ren­ten­ver­si­che­rung am Wit­tels­ba­cher­ring in Bay­reuth statt.

Die Geld­ab­ho­le­rin wird wie folgt beschrieben:

Zir­ka 30 – 35 Jah­re alt

Etwa 165 Zen­ti­me­ter groß

Dunk­le Hautfarbe

Schwar­ze, locki­ge Haare

Schwarz geklei­det

Führ­te eine Tasche mit

Trug eine Bommel-Mütze

Ging nach der Über­ga­be zu Fuß Rich­tung Rotmain-Center

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben, ins­be­son­de­re zu Iden­ti­tät der Geld­ab­ho­le­rin machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 mit der Kri­po Bay­reuth in Ver­bin­dung zu setzen.