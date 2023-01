Auch in die­sem Jahr lädt das städ­ti­sche Senio­ren­amt wie­der zu Senio­ren­rei­sen in Bay­reuths Part­ner­städ­te Anne­cy (Frank­reich), La Spe­zia (Ita­li­en), Prag 6

(Tsche­chi­en) und Rudol­stadt sowie ins öster­rei­chi­sche Bur­gen­land ein, mit dem Bay­reuth eine Kul­tur­part­ner­schaft unterhält.

Ins Bur­gen­land beglei­tet die Reiseteilnehmer/​innen vom 27. Mai bis 2. Juni Stadt­rat Tho­mas Bau­ske. Rei­se­ver­an­stal­ter ist in die­sem Jahr die heser­bus GmbH, Löch­le­ins­tal­str. 174, 95485 War­men­stein­ach, Tele­fon 09277 315, die ab sofort die Anmel­dun­gen ent­ge­gen­nimmt. Auf dem Pro­gramm ste­hen heu­er unter ande­rem eine Stadt­rund­fahrt in Wien, in Eisen­stadt der Besuch von Schloss Ester­ha­zy und des Lan­des­mu­se­ums, eine Kutsch­fahrt im Natur­schutz­ge­biet, die Besich­ti­gung des Frei­licht­mu­se­ums Mönch­hof und ein kom­plet­ter Tag mit dem Kul­tur­part­ner und Gastgeber.

In das wun­der­schö­ne Ita­li­en geht es mit Stadt­rä­tin Ange­li­que Laut­ner vom 4. bis 11. Juni. Die Teilnehmer/​innen erhal­ten dabei einen klei­nen Ein­blick in die Part­ner­stadt La Spe­zia, las­sen das mit­tel­al­ter­li­che Luc­ca auf sich wir­ken, genie­ßen die Cin­que Terre und stau­nen in den Mar­mor­brü­chen. Rei­se­ver­an­stal­ter ist in die­sem Jahr Leos adven­ture tours GmbH Co​.KG, Ober­zau­bach 9, 95346 Stadt­stein­ach, Tele­fon 09225 1884.

Im Zuge der Städ­te­part­ner­schaft mit dem Stadt­teil Prag 6 haben Inter­es­sier­te die Mög­lich­keit, mit Stadt­rat Chri­sto­pher Süss und Stadt­rä­tin Lui­sa Fun­ke-Bar­jak die tsche­chi­sche Haupt­stadt vom 30. August bis 2. Sep­tem­ber zu besu­chen. Dort erwar­ten die Teilnehmer/​innen Besich­ti­gun­gen von Bur­gen, der Besuch von Aus­stel­lun­gen, Aus­flü­ge, Wein­ver­kö­sti­gung, reich­hal­ti­ges Essen und herz­li­che Menschen.

Vom 17. bis 24. Sep­tem­ber erkun­den die Teilnehmer/​innen mit dem Senio­ren­amt und Stadt­rä­tin Ingrid Hein­rit­zi-Mar­tin das zau­ber­haf­te Anne­cy und kön­nen sich an einem der schön­sten Seen Euro­pas auch ein­fach nur mal ein Gläs­chen Wein und etwas Käse schmecken lassen.

Ende Mai ist außer­dem wie­der ein Tages­aus­flug mit dem Senio­ren­bei­rat in die thü­rin­gi­sche Part­ner­stadt Rudol­stadt geplant, das genaue Pro­gramm wird noch recht­zei­tig bekanntgegeben.

Infor­ma­tio­nen

Alles Wis­sens­wer­te zu den ein­zel­nen Rei­sen erfah­ren Inter­es­sier­te im Senio­ren­amt Bay­reuth, Luit­pold­platz 13, Tele­fon 0921 251619, E‑Mail: seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de, anfor­dern. Die Anmel­dung erfolgt dann direkt beim jewei­li­gen Reiseveranstalter.