„Vier tol­le Tage“ vom 18. – 21. Febru­ar auf dem Marktplatz

Nach zwei­jäh­ri­ger Absti­nenz fin­det das Bay­reu­ther Faschings­trei­ben, des­sen all­jähr­li­cher Höhe­punkt der Faschings­zug ist, 2023 vom 18. – 21. Febru­ar statt. Das Prin­zen­paar Bian­ca I. und Hei­ko I. von der Faschings­ge­sell­schaft Schwarz-Weiß schwingt bis zum Ascher­mitt­woch das när­ri­sche Zepter.

Auf der Akti­ons­büh­ne am Markt­platz ist an den 4 Faschings­ta­gen mit Musik, Gar­de­tanz, Zum­ba, Hip­hop und einem bun­ten Büh­nen­pro­gramm viel gebo­ten. Unter ande­rem wer­den beim dies­jäh­ri­gen Faschings­trei­ben die Faschings­ge­sell­schaf­ten Bay­reu­ther Moh­ren­wä­scher, Schwarz-Weiß Bay­reuth, Bay­reu­ther Hexen, sowie regio­na­le und Bay­reu­ther Schau­stel­ler dabei sein. Sie alle bie­ten auf dem Markt­platz ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit Kin­der­ka­rus­sell, Kin­der­eisen­bahn, Imbiss­ge­schäf­ten, Mandelbrennereien,2 Süß­wa­ren, Geträn­ke­aus­schank mit Bier­zelt sowie eine Schieß­bu­de. Dazu gibt es vie­le Über­ra­schun­gen für Groß und Klein inklu­si­ve der gro­ßen Krap­fen-Los­ak­ti­on am Faschings­diens­tag in Zusam­men­ar­beit mit der Gesee­ser Land­bäcke­rei und der Bay­reu­ther Schaustellersektion.

Das High­light des när­ri­schen Trei­bens, star­tet am Sonn­tag, 19. Febru­ar um 13 Uhr mit dem gro­ßen Faschings­zug mit mehr als 700 Teil­neh­mern. Auf der Strecke von der Äuße­ren Bad­stra­ße über die Richard-Wag­ner-Stra­ße bis zum Markt­platz gibt es viel zu sehen, zu lachen und mit­zu­tan­zen. Auch die­ses Jahr wird es Bon­bons und Süßig­kei­ten „reg­nen“, was beson­ders die Kin­der, aber auch vie­le Erwach­se­ne freut.

An der Haupt­büh­ne am Markt­platz zei­gen die Faschings­ge­sell­schaf­ten mit Tanz und Akro­ba­tik, was Fasching in Fran­ken heißt. Auf die klei­nen war­ten die Schau­stel­ler sowie eine Kostüm­prä­mie­rung mit groß­ar­ti­gen Prei­sen von Sigi­kid, Cine­plex Bay­reuth, Tsch­ak­ka Bay, Balun und den Bay­reu­ther Stadtwerken.

Allen „Par­ty­n­ar­ren“ heizt im Anschluss an den Faschings­zug DJ Alex Esté­vez auf der Akti­ons­büh­ne ab ca. 16:00 Uhr so rich­tig ein.

Die­ses bun­te Trei­ben soll­te man sich nicht ent­ge­hen las­sen. Bay­reuth, Awaaff!!!