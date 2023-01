Das erste sei­ner Art in Oberfranken

Kom­pe­tenz­zen­trum für Adi­po­si­tas- und Meta­bo­li­sche Chir­ur­gie. Die­ses Qua­li­täts­prä­di­kat hat die Deut­sche Gesell­schaft für All­ge­mein- und Vis­ze­ral­chir­ur­gie nach ein­ge­hen­der Prü­fung dem Adi­po­sit­aszen­trum der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH ver­lie­hen. Dr. Karin Hütt­ner, Ärzt­li­che Lei­te­rin des Zen­trums: „Wir freu­en uns über die­se Zer­ti­fi­zie­rung. Sie ist uns ein Ansporn, den vie­len Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, die sich an uns wen­den, auch in Zukunft eine Behand­lung auf höch­stem Niveau anzubieten.“

Ein zer­ti­fi­zier­tes Adi­po­sit­aszen­trum muss min­de­stens 100 Ope­ra­tio­nen bis zur Zer­ti­fi­zie­rung vor­zu­wei­sen haben. Das hat das Bay­reu­ther Zen­trum geschafft – und auch die vie­len ande­ren Anfor­de­run­gen erfüllt es zur voll­sten Zufrie­den­heit der Fach­ge­sell­schaft. Mit Sorg­falt ein­ge­rich­te­te Zim­mer, pas­sen­der OP-Tisch oder medi­zi­ni­sche Gerä­te, die dem Pati­en­ten­kli­en­tel ent­spre­chen – „all das haben wir. Wir haben das medi­zi­ni­sche und chir­ur­gi­sche Know How. Und wir haben ein inter­nes und exter­nes Netz­werk auf­ge­baut, das gut funk­tio­niert und eine wich­ti­ge Vor­aus­set­zung für die Behand­lung unse­rer Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten ist“, sagt Dr. Karin Hüttner.

Ein lan­ger Weg

Bevor die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten ope­riert wer­den kön­nen, haben sie einen lan­gen Weg zu gehen. Denn eine Ope­ra­ti­on ohne vor­he­ri­ge genaue Dia­gno­se und vor allem ohne eine Ände­rung des Lebens­stils bringt in vie­len Fäl­len kein dau­er­haft gutes Ergeb­nis. Die Ärzt­li­che Lei­te­rin: „Des­halb arbei­ten wir eng mit ande­ren Fach­ab­tei­lun­gen der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und mit nie­der­ge­las­se­nen Ärz­tin­nen und Ärz­ten zusammen.“

Klei­nes Team, gro­ße Leistung

Das Adi­po­sit­aszen­trum mit Sitz in der Kli­nik Hohe War­te ist das erste in Ober­fran­ken, das das Qua­li­täts­sie­gel der Fach­ge­sell­schaft füh­ren darf. „Das ist eine gro­ße Lei­stung unse­res klei­nen aber fei­nen Teams.“ Unter­stützt wird die­ses Team seit kur­zem von Dr. Filip Kostic. Für den Fach­arzt für All­ge­mein- und Vis­ze­ral­chir­ur­gie ist es ein Nach-Hau­se-Kom­men, Kostic war vor sei­ner zwei­jäh­ri­gen Tätig­keit in Ham­burg bereits an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH beschäf­tigt. Er ist als einer der Haupt­op­e­ra­teu­re des Adi­po­sit­aszen­trums neben Dr. Par­vin Mahar­ra­mov vor­ge­se­hen. „Wir wer­den uns auch orga­ni­sa­to­risch neu auf­stel­len“, sagt Dr. Karin Hütt­ner. „Wir wol­len mehr Sprech­zei­ten anbie­ten. Denn der Zuspruch der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, die zu uns kom­men wol­len, ist riesig.“Sie errei­chen das Adi­po­sit­aszen­trum an der Kli­nik Hohe War­te unter der Tele­fon­num­mer 0921 400‑5270 oder per E‑Mail: adipositaszentrum@​klinikum-​bayreuth.​de.

Stich­wort „Adi­po­si­tas“

Als „Adi­po­si­tas“ (Fett­lei­big­keit) bezeich­net man die über das Nor­mal­maß hin­aus­ge­hen­de Ver­meh­rung des Kör­per­fetts. Es han­delt sich dabei um einen chro­ni­schen Krank­heits­zu­stand, bei dem das Kör­per­ge­wicht deut­lich erhöht ist. Als Maß­ein­heit gilt der Kör­per­mass-Index oder auch Body-Mass-Index (BMI). Die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on spricht ab einem BMI von mehr als 30 von Adi­po­si­tas, als extrem adi­pös gel­ten Men­schen mit einem BMI von 35 oder mehr. Das trifft allei­ne in Deutsch­land schon heu­te auf etwa 1,5 Mil­lio­nen Men­schen zu – Ten­denz steigend.