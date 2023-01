In der Mehr­zweck­hal­le Bai­er­s­dorf (Am Igels­dor­fer Weg 2) kön­nen Sie sich noch bis Ende Febru­ar im Test­zen­trum testen las­sen. Ab 1. März ist das Test­zen­trum kom­plett geschlossen.

Fol­gen­de Test sind möglich:

PCR-Test (Mo-So)

Anti­gen-Schnell­test

Mon­tag bis Sams­tag, jeweils 10–15.45 Uhr – ohne Termin.

An fol­gen­den Tagen im Febru­ar ist das Test­zen­trum Bai­er­s­dorf geschlos­sen: Sa, 4. Febru­ar und Sa, 11. Februar.

Kosten der ange­bo­te­nen Test-Typen:

PCR nach TestV: 0,00 €

PCR-Test Selbst­zah­ler: 59,90 €

Schnell­test (kosten­pflich­tig): 12,00 €

Schnell­test nach TestV (kosten­frei): 0,00 €

Bit­te regi­strie­ren Sie sich im Vor­feld unter www​.testen​-erlan​gen​.de. Ihr Test­ergeb­nis erhal­ten Sie auf die bei der Regi­strie­rung hin­ter­leg­te E‑Mail-Adres­se.

Soll­ten Sie sich sonn­tags oder am 4. Und 11. Febru­ar testen müs­sen, kön­nen Sie dies auch im Test­zen­trum in den Erlan­ger Arca­den machen. Öff­nungs­zei­ten bis Ende Febru­ar: Mo – So, jeweils 8.00 bis 17.45 Uhr.