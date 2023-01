Neun­kir­chen a. Brand. In der Zeit von Frei­tag, 20.01.2023, 17:00 Uhr, bis Mon­tag, 23.01.2023, 09:00 Uhr, beschä­dig­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter eine Ein­gangs­tü­re des Jugend­treffs Out­back. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Wer Hin­wei­se auf einen mög­li­chen Täter geben kann oder ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen im in Fra­ge kom­men­den Tat­zeit­raum machen konn­te, möch­te sich bit­te tele­fo­nisch mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter 09191–70900 in Ver­bin­dung setzen.