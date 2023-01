Gehölz­pfle­ge geht wei­ter: Sper­rung der Kreis­stra­ße CO 4

Die Stra­ßen­mei­ste­rei des Land­krei­ses Coburg setzt ihre Gehölz­pfle­ge ent­lang der Kreis­stra­ße CO 4 fort. Im Zeit­raum zwi­schen dem Mon­tag, 30. Janu­ar, und Frei­tag, 10. Febru­ar 2023, wer­den die Mit­ar­bei­ter der Stra­ßen­mei­ste­rei in der Allee auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Otto­wind und Ahl­stadt erneut mit­tels eines Hub­stei­gers dür­re Äste aus den Bäu­men neben der Fahr­bahn schnei­den. Das ist nur unter Voll­sper­rung der Stra­ße mög­lich. Die Umlei­tung ist beschil­dert und erfolgt über Bad Rodach. Die Stra­ßen­sper­rung ist nur an Werk­ta­gen in der Zeit zwi­schen 8 und 16 Uhr not­wen­dig. Außer­halb die­ser Zei­ten und am Wochen­en­de ist die Kreis­stra­ße CO 4 ohne Behin­de­run­gen befahrbar.

Bus­se kön­nen auch wäh­rend der Zei­ten der Gehölz­pfle­ge den gesperr­ten Bereich nut­zen – sie müs­sen dabei jedoch mit War­te­zei­ten rech­nen. Wet­ter­be­dingt – ins­be­son­de­re bei Schnee­fall – kann es sein, dass die Arbei­ten zur Gehölz­pfle­ge an ein­zel­nen Tagen nicht ein­ge­stellt wer­den und die Kreis­stra­ße dann frei befahr­bar ist. Soll­te die Wit­te­rung mit­spie­len, geht die Gehölz­pfle­ge ab Mit­te Febru­ar an der Allee zwi­schen Ahl­stadt und Gratt­stadt wei­ter.