Mei­ster­schü­ler von Haus Mar­teau zu Gast bei Steingraeber

Gleich drei Mei­ster­kur­se für Kla­vier der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te gastie­ren die­ses Jahr bei Stein­grae­ber und Söh­ne in Bay­reuth. Der Bezirk Ober­fran­ken und die Kla­vier­ma­nu­fak­tur laden am 9. Febru­ar 2023 sowie am 2. März 2023 in den Kam­mer­mu­sik­saal zum Mei­ster­schü­ler­kon­zert in der Rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ ein. Ein drit­tes Kon­zert fin­det am 22. Juni 2023 statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr 30.

„Wir freu­en uns sehr über die gute Zusam­men­ar­beit mit der Kla­vier­ma­nu­fak­tur Stein­grae­ber“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. Dadurch kön­ne Haus Mar­teau in Bay­reuth her­aus­ra­gen­de Kam­mer­mu­sik­kon­zer­te in einem wun­der­schö­nen Ambi­en­te anbieten.

Den ersten der bei Stein­grae­ber gastie­ren­den Mei­ster­kur­se lei­tet Prof. Ste­fan Arnold. Der Pia­nist stu­dier­te an den Musik­hoch­schu­len Han­no­ver, Salz­burg und Ber­lin. Als Preis­trä­ger meh­re­rer inter­na­tio­na­ler Wett­be­wer­be ist er gefrag­ter Gast in den Musik­me­tro­po­len der Welt. Er spielt unter ande­rem mit dem Rund­funk-Orche­ster Ber­lin, den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern, dem Mozar­te­um-Orche­ster Salz­burg und dem Orchest­re Natio­nal de Bel­gi­que. Sei­ne Mei­ster­schü­le­rin­nen und ‑schü­ler prä­sen­tie­ren am Don­ners­tag, 9. Febru­ar den künst­le­ri­schen Ertrag der Kurswoche.

Am 2. März reist der Mei­ster­kurs von Prof Arnulf von Arnim aber­mals mit her­aus­ra­gen­den Pia­ni­stin­nen und Pia­ni­sten zu Stein­grae­ber. Arnulf von Arnim lei­tet seit 30 Jah­ren den Inter­na­tio­na­len Schu­bert-Wett­be­werbs für Kla­vier in Dort­mund und die Inter­na­tio­na­le Som­mer­aka­de­mie in Cer­vo (Ita­li­en). Er war Pro­fes­sor an der Folk­wang-Hoch­schu­le Essen, nach Tätig­kei­ten an den Musik­hoch­schu­len Mün­chen und Frank­furt ist er jetzt Seni­or-Pro­fes­sor an der Musik­hoch­schu­le Mün­ster, Gast­pro­fes­sor an der Mus­ashi­no-Hoch­schu­le Tokio und der Osa­ka Ondai-Musikhochschule.

Drit­ter im Bun­de ist Prof. Arbo Vald­ma, der seit 1996 in Haus Mar­teau lehrt. Sei­ne Stu­den­tin­nen und Stu­den­ten sind Preis­trä­ger bei vie­len inter­na­tio­na­len Kla­vier­wett­be­wer­ben. Als Mei­ster­kurs­do­zent hielt er über 100 Kur­se in Euro­pa, den USA und Asi­en. Vald­ma trat als Solist in ganz Euro­pa und Austra­li­en auf, spiel­te zahl­rei­che Schall­plat­ten ein und hat­te Pro­fes­su­ren an den Musik­hoch­schu­len in Bel­grad und Novi Sad. Im Mit­tel­punkt sei­nes Kur­ses in der Lich­ten­ber­ger Künst­ler­vil­la steht die Erar­bei­tung von Kla­vier­li­te­ra­tur für Vor­spie­le, Prü­fun­gen, Kon­zer­te und Wett­be­wer­be. Auf welch hohem Niveau sich sei­ne Mei­ster­schü­le­rin­nen und ‑schü­ler bewe­gen, kön­nen die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer am 22. Juni 2023 bei Stein­grae­ber erleben.

Alle Infos im Überblick

Haus Mar­teau auf Rei­sen mit dem Mei­ster­kurs für Kla­vier von Prof. Ste­fan Arnold

Don­ners­tag, 9. Febru­ar 2023, 19 Uhr 30

Kam­mer­mu­sik­saal Stein­grae­ber & Söh­ne, Bay­reuth (Stein­grae­ber­pas­sa­ge 1, 95444 Bay­reuth)

Haus Mar­teau auf Rei­sen mit dem Mei­ster­kurs für Kla­vier von Prof. Arnulf von Arnim

Don­ners­tag 2. März 2023, 19 Uhr 30

Kam­mer­mu­sik­saal Stein­grae­ber & Söh­ne, Bay­reuth (Stein­grae­ber­pas­sa­ge 1, 95444 Bay­reuth)

Haus Mar­teau auf Rei­sen mit dem Mei­ster­kurs für Kla­vier von Prof. Arbo Valdma

Don­ners­tag, 22. Juni 2023, 19 Uhr 30

Kam­mer­mu­sik­saal Stein­grae­ber & Söh­ne, Bay­reuth (Stein­grae­ber­pas­sa­ge 1, 95444 Bay­reuth)

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 14 Euro im Vor­ver­kauf bei Stein­grae­ber & Söh­ne, Fried­rich­stra­ße 2, 95444 Bay­reuth, Tele­fon 0921 64049

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de