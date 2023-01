Von die­sem musi­ka­li­schen Jah­res­start sind sogar die Ster­ne begeistert

Wahr­sa­ger haben für 2023 kein beson­ders gutes Jahr vor­aus­ge­sagt. Je nach Quel­le soll es Son­nen­stür­me, Meteo­ri­ten-Ein­schlä­ge und Vul­kan-Aus­brü­che geben. Doch den ersten Knal­ler des Jah­res hat­te kei­ner der Pro­phe­ten auf dem Schirm: Denn am Frei­tag, 27. Janu­ar 2023, wird „Rock ’n‘ LOL“-Geschichte geschrie­ben. Schließ­lich ver­öf­fent­licht an die­sem Tag die mit­tel­frän­ki­sche Come­dy-Kult-Band „Atze Bau­er und die Band mit Witz“ ihre erste CD.

„Eine CD? Ja, eine CD!“ lau­tet der fast schon pro­phe­tisch klin­gen­de Titel, der den Ver­lauf der Musik­ge­schich­te ver­än­dern könn­te. Zumin­dest, wenn man den Ster­nen glaubt. So heißt es in der astro­lo­gi­schen Vor­her­sa­ge für den 27. Janu­ar: „Dank Jupi­ter ent­wickelt sich eine kraft­vol­le Zuver­sicht, die sich mit unge­ahn­ten Glücks­zu­fäl­len in allen Lebens­be­rei­chen paart, wobei Venus mit ihrem Wech­sel am 27. in die Fische unse­re Sin­ne ver­fei­nert, wes­halb wir alle Momen­te mit ihren viel­fäl­ti­gen Düf­ten, Far­ben und Klän­gen viel inten­si­ver wahr­neh­men kön­nen“. Beste Vor­aus­set­zun­gen also für den Start der ersten CD. So prä­sen­tiert die Höch­stadter Band, die mit „Rock ’n‘ LOL“ (über­setzt: „Rock-Musik und lau­tes Lachen“) sogar ihr eige­nes Musik-Gen­re kre­iert hat, nun ihre besten zehn Songs. Die Band­brei­te reicht von Klas­si­kern wie „Ein Bier auf Hartz IV“, über „Ich bin so krank“ und „Vad­der­dooch“ bis hin zu „Was Gscheids“.

Mit schwar­zem Humor besin­gen Band­lea­der Atze Bau­er, Jer­ry Rös­ch­mann am Bass und Eric Obst am Schlag­zeug vor allem die pro­fa­nen Her­aus­for­de­run­gen des all­täg­li­chen Lebens. Sauf-Eska­pa­den, bizar­re Musik-Wün­sche des Publi­kums und hypo­chon­dri­sche Anwand­lun­gen – das Leben als „Rock ’n‘ LOL“-Star ist nicht immer leicht, scheint aber jede Men­ge Spaß zu machen. So ver­mit­teln die durch­weg selbst kom­po­nier­ten Songs der Ü50-Band eine Spiel­freu­de, die ein­fach begei­stert .Doch es gibt auch düste­re Sei­ten: In ihrem Lied „Was? Die auch?“, einer brand­neu­en Ver­si­on des Songs „Pro­mis im Knast“, der auf der CD ent­hal­ten ist, set­zen sich „Atze Bau­er und die Band mit Witz“ mit den Gefäng­nis-Auf­ent­hal­ten pro­mi­nen­ter Per­sön­lich­kei­ten aus­ein­an­der. Das Auf­fäl­li­ge: Die mei­sten der besun­ge­nen Ex-Kna­stis sind dabei Musi­ker, zah­len­mä­ßig gefolgt von Schau­spie­lern, Sport­lern und einem Koch. Ob das etwa ein Omen ist? Das wis­sen wohl nur die Ster­ne. Sicher ist jedoch: Erhält­lich ist „Eine CD? Ja, eine CD!“, die erste CD von „Atze Bau­er und die Band mit Witz“ ab Frei­tag, 27. Janu­ar 2023 für 5 Euro im „Band mit Witz“-Shop unter www​.band​mit​witz​.de. Auf­ge­nom­men und gemischt wur­den die zehn Songs der CD im Nürn­ber­ger Cross­fa­de-Stu­dio von Schlag­zeu­ger Eric Obst. Zusätz­lich gibt es den neu­en Song „Was? Die auch?“ auf allen digi­ta­len Streaming-Diensten.

Wer „Atze Bau­er und die Band mit Witz“ live erle­ben möch­te, hat dazu am Mitt­woch, 8. Febru­ar, um 20 Uhr im Thea­ter Fif­ty-Fif­ty in Erlan­gen Gele­gen­heit. Dann soll laut astro­lo­gi­scher Ein­schät­zung, „die Son­ne in den Fischen die Fan­ta­sie und die Intui­ti­on anre­gen“. Wenn das mal kei­ne guten Aus­sich­ten im neu­en Jahr sind.

Wei­te­re Infos gibt es unter www​.band​mit​witz​.de.

Ver­lo­sungs-Akti­on

Gemein­sam mit „Atze Bau­er und die Band mit Witz“ ver­lo­sen wir drei Exem­pla­re von „Eine CD? Ja, eine CD!“. Schickt ein­fach eine E‑Mail mit dem Betreff „Band mit Witz“ sowie mit eurem Namen und eurer Post­an­schrift bis Frei­tag, 3. März 2023 an redaktion@​wiesentbote.​de. Die Gewin­ner wer­den von unse­rer Glücks­fee gezo­gen und bekom­men die CD per Post zuge­schickt. Viel Glück! Der Rechts­weg ist ausgeschlossen.