Gut einen Monat vor dem Nach­hol­spiel in Geben­bach steigt der FC Ein­tracht Bam­berg in die Vor­be­rei­tung für die Rück­run­de der Bay­ern­li­ga-Sai­son 2022/23 ein. Nach­dem sich die Gern­lein-Schütz­lin­ge über den Jah­res­wech­sel mit Lauf­plä­nen und im Ath­le­tik­zen­trum Bam­berg fit gehal­ten haben, steht nun am Diens­tag, 24. Janu­ar, das erste Trai­ning auf dem Kunst­ra­sen an der Armee­stra­ße an.

„Wir haben die Tage nach dem letz­ten Spiel in Erlan­gen im Novem­ber genos­sen und rege­ne­riert. Gleich­zei­tig haben die Jungs gut ihre Lauf­plä­ne umge­setzt und wir hat­ten auch gemein­sam viel Spaß im Ath­le­tik­zen­trum mit unse­rem Ath­le­tik­trai­ner und Phy­sio Juli­an Schmitt. „Jetzt haben aber auch alle wie­der rich­tig Lust, gegen den Ball zu tre­ten!“ freut sich Bam­bergs Coach Gernlein.

Nach­dem es bei den „Dom­rei­tern“ im Win­ter weder Neu­zu­gän­ge noch Abgän­ge gab, erwar­tet das Bam­ber­ger Trai­ner­team ein ein­ge­spiel­tes Team, das sich auf fol­gen­de Test­spie­le freut:

Sams­tag, 28.01. um 14.00 Uhr: FCE – FC Lichtenfels

Sonn­tag, 29.01. um 11.00 Uhr: FC Nürn­berg U23 – FCE (Valz­ner­wei­her)

Sonn­tag, 05.02. um 14.00 Uhr: TSV Neu­dros­sen­feld – FCE

Sams­tag, 11.02. um 14.00 Uhr: FC Augs­burg U23 – FCE

Sonn­tag, 12.02. um 12.30 Uhr: TSV Mönchrö­den – FCE

Sams­tag, 18.02. um 14.00 Uhr: FCE – Jahn Forchheim

Das erste Punkt­spiel bestrei­tet der FC Ein­tracht Bam­berg am 25. Febru­ar im Top­spiel bei der DJK Geben­bach um 14.00 Uhr.