Für mehr Sicher­heit in der Bug­er Straße

SPD-Frak­ti­on Bam­berg bean­tragt die Ein­rich­tung eines Linksabbiegerpfeils

Die SPD-Frak­ti­on Bam­berg bean­tragt den Unfall­schwer­punkt in der Bug­er Stra­ße an der Kreu­zung auf Höhe der Rettungsleitstelle/​Paradiesweg für die Verkehrsteilnehmer:innen siche­rer zu gestal­ten. An die­ser Kreu­zung kommt es immer wie­der zu Unfall­ereig­nis­sen. Auch medi­al wur­den ent­spre­chen­de Beschrei­bung die­ser Risi­ko­la­ge bereits mehr­fach aufgegriffen.

Daher ist aus Sicht des SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Heinz Kunt­ke wich­tig, dass hier gehan­delt wer­den muss. Kon­kret ist die Licht­si­gnal­an­la­ge an der besag­ten Kreu­zung mit der Abbie­ge­mög­lich­keit zum Münch­ner Ring auf Höhe der Ret­tungs­leit­stel­le mit einem grü­nen Pfeil für Linksabbieger:innen auszustatten.

Felix Hol­land, stellv. SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der, fügt abschlie­ßend hin­zu: „Auf­grund der stei­gen­den Ambu­lan­ti­sie­rung im Gesund­heits­we­sen ist wei­ter­hin mit einem erhöh­ten Ver­kehrs­auf­kom­men im Kli­ni­kums­be­reich zu rechnen.“