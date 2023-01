Der Vor­sit­zen­der des CSU Orts­ver­ban­des Burk und Stadt­rat Hol­ger Leh­nard, sowie sein Stell­ver­tre­ter Chri­stof Gügel und die Geschäfts­füh­re­rin der CSU Burk Maria-Lui­se Leh­nard über­brach­ten der Fri­seur­mei­ste­rin Jen­ni­fer Mül­ler in der Dros­sel­gas­se in Burk herz­li­che Gra­tu­la­ti­ons­wün­sche zur Neu­eröff­nung ihres Fri­seur­sa­lons. Mit einem klei­nen Blu­men­strauß wünsch­ten sie ihr für ihr Geschäft alles erdenk­lich Gute für die Zukunft und immer einen gut gebuch­ten Ter­min­ka­len­der. In dem sehr hel­len und attrak­tiv ein­ge­rich­te­ten mit dem neu­sten Equip­ment aus­ge­stat­tet Raum fühlt man sich sofort sehr wohl. Wer sich ger­ne in einer ange­neh­men Atmo­sphä­re ver­wöh­nen las­sen möch­te, kann dies nach Ter­min­ver­ein­ba­rung ger­ne tun, erklär­te die Che­fin und Fri­seur­mei­ste­rin Jen­ni­fer Mül­ler. Hol­ger Leh­nard gra­tu­lier­te ihr zu dem Schritt sich selb­stän­dig zu machen. „Ich freue mich auf vie­le Kun­den, ger­ne auch aus Burk. Viel­leicht wird mein Geschäft ein klei­ner Kom­mu­ni­ka­ti­ons­mit­tel­punkt in Burk“, lächelt Jen­ni­fer Mül­ler zufrieden.