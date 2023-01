Chri­sti­an Seitz und Ste­phan Groh len­ken künf­tig das Amt mit Stän­di­ger Wache

Das Amt für Brand- und Kata­stro­phen­schutz stellt sich für die Zukunft auf. Mit Chri­sti­an Seitz hat Mit­te Janu­ar der neue Lei­ter sei­nen Dienst auf­ge­nom­men und wur­de von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke herz­lich will­kom­men gehei­ßen. „Wir freu­en uns, mit Ihnen einen erfah­re­nen, kom­pe­ten­ten Mann für die­se sehr ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­be gefun­den zu haben. Ich wün­sche Ihnen einen guten Start und viel Erfolg bei der Arbeit“, so Star­ke bei der Begrü­ßung im Rathaus.

Andre­as Seh­rig, der im Mai 2024 in den Ruhe­stand gehen wird, hat nun genü­gend Zeit, um sei­nen Nach­fol­ger gründ­lich ein­zu­ar­bei­ten und ihm die Amts­ge­schäf­te zu über­ge­ben. „In die­sem Jahr ste­hen eini­ge wich­ti­ge The­men auf der Tages­ord­nung, wie die Beset­zung neu­er Stel­len, der Start­schuss für die Auf­stel­lung eines Feu­er­wehr­be­darfs­plans oder die Vor­sor­ge für die Ener­gie­kri­se“, gibt Sicher­heits­re­fe­rent Chri­sti­an Hin­ter­stein einen Über­blick über die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen für Chri­sti­an Seitz.

Der 39-Jäh­ri­ge kommt gebür­tig aus Nord­hes­sen, fand in Bay­ern jedoch sei­ne beruf­li­che Hei­mat. Nach fünf Jah­ren bei der Berufs­feu­er­wehr in Mün­chen wech­sel­te Chri­sti­an Seitz nach Erlan­gen, wo er bei der dor­ti­gen Feu­er­wehr acht Jah­re lang als Sach­ge­biets­lei­ter für die Ein­satz­pla­nung zustän­dig war. In Bam­berg erhält er die Chan­ce zu einem wei­te­ren Kar­rie­re­schritt, die er ent­schlos­sen angeht. „Ich möch­te das Amt und die Feu­er­wehr als Gan­zes für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wei­ter­ent­wickeln. Beson­ders wich­tig sind mir die Inten­si­vie­rung der Zusam­men­ar­beit zwi­schen Haupt- und Ehren­amt und das Opti­mie­ren der per­so­nel­len Struk­tu­ren,“ sagt Seitz, der im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt wohnt.

Unter­stützt wird der neue Amts­lei­ter von Ste­phan Groh, der mit dem Jah­res­wech­sel zum Stell­ver­tre­ten­den Amts­lei­ter auf­ge­stie­gen ist. Der Hall­stadter arbei­tet bereits seit 21 Jah­ren bei der Feu­er­wehr der Stadt Bam­berg und hat sich im ver­gan­ge­nen Jahr für den geho­be­nen Dienst qua­li­fi­ziert: „Ich ken­ne unser Haus in- und aus­wen­dig und kann Chri­sti­an Seitz ent­spre­chend gut bei den gemein­sa­men Auf­ga­ben unterstützen.“