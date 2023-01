Der BUND Natur­schutz Bam­berg, unter­stützt durch Fri­days for Future, Chan­ge e.V., Grü­ne Jugend, attac und Green­peace, lädt am 30. Janu­ar um 20.00 Uhr zu einer Dis­kus­si­ons­run­de zum The­ma „Wie radi­kal darf Kli­ma­schutz sein?“ in das Jugend­zen­trum am Mar­ga­re­ten­damm 12a in Bam­berg ein.

Es dis­ku­tie­ren:

Prof. Dr. Tho­mas Foken (Kli­ma­ex­per­te)

Luca Tho­mas (Akti­vist “Letz­te Generation“)

Andre­as Eichen­se­her („Grü­nes Bamberg“)

Chri­sti­ne Her­trich (Lan­des­ver­band Bund Naturschutz)

Miri­am Bern­hard (Akti­vi­stin See­brücke Bamberg)

Mode­riert von Hei­ke Kett­ner und Chri­sti­an Luplow (Bund Natur­schutz Bamberg).