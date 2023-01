Pres­se­mit­tei­lung der Bür­ger­initia­ti­ve „Lebens­wer­tes Wals­dorf 2.0. Hier kau­fe ich noch gerne“:

Wie erschlie­ßen ande­re Gemein­den ein Gewer­be­ge­biet aus eige­ner Kraft und ohne Abhän­gig­keit von Inve­sto­ren? Langt Kauf­kraft lang­fri­stig für den Bestand von zwei Lebens­mit­tel-Ein­zel­han­dels­ge­schäf­ten in Wals­dorf? Mit die­sen und ande­ren bri­san­ten Fra­gen beschäf­tigt sich unter ande­rem die 2. Bür­ger­infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung. Dazu lädt die Bür­ger­initia­ti­ve „Lebens­wer­tes Wals­dorf 2.0. Hier kau­fe ich noch ger­ne“ in Ver­bin­dung mit einer Unter­schrif­ten­ak­ti­on zum Bür­ger­be­geh­ren am Frei­tag, 03.02.2023 ein.

„Es gibt noch so vie­le unge­klär­te Fra­gen, die sich zur geplan­ten Erschlie­ßung des neu­en Gewer­be­ge­biets samt Ansied­lung des Lebens­mit­tel­ein­zel­han­dels-Dis­coun­ters Net­to erge­ben“, meint die Bür­ger­initia­ti­ve. Bekannt­lich plant die Gemein­de Wals­dorf, am nörd­li­chen Orts­rand in Rich­tung Het­zen­tän­nig ca. 25 000qm bis­he­ri­ge land­wirt­schaft­li­che Nutz­flä­che als Gewer­be­ge­biet aus­zu­wei­sen. Die Ände­rung des Flä­chen­nut­zungs­pla­nes für den Bereich „Bir­kig­täcker“ wur­de bereits beschlos­sen, eben­so die Auf­stel­lung eines vor­ha­ben­be­zo­ge­nen Bebau­ungs­pla­nes. Hier soll dann über einen Inve­stor die Erschlie­ßung eines neu­es Gewer­be­ge­bie­tes erfol­gen, wel­ches die Ansied­lung des Dis­coun­ters mit beinhaltet.

Bereits seit Jah­ren sind in Wals­dorf zwei wei­te­re Gewer­be­ge­bie­te im Land­schafts­plan aus­ge­wie­sen. „War­um“, so fragt die Bür­ger­initia­ti­ve, „wer­den nicht die­se Flä­chen gemäß Plan genutzt?“. Wes­halb soll aus­ge­rech­net die­ses Are­al, wel­ches bis­lang nie als Gewer­be­ge­biet zur Dis­kus­si­on stand, plötz­lich zum Gewer­be­ge­biet werden?

In ande­ren Kom­mu­nen wür­den Ansied­lungs­be­geh­ren von im Rah­men der städ­te­bau­li­chen Ent­wick­lung und ihrer Fol­gen genaue­stens ana­ly­siert und geprüft. In Wals­dorf dage­gen wür­den die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger immer vor voll­ende­te Beschlüs­se gestellt. Ein Bür­ger­dia­log fin­de nicht statt, moniert die BI. Gera­de hin­sicht­lich der extre­men Kon­kur­renz­si­tua­ti­on der dann zwei Lebens­mit­tel-Ein­zel­han­dels­ge­schäf­te, wel­che sich unwei­ger­lich einen Ver­drän­gungs­wett­be­werb lie­fern wür­den, sei es daher sehr bedenk­lich, dass im Vor­feld kei­ne fach­män­ni­sche Stand­ort­ana­ly­se erfolgt, heißt es von Sei­ten der BI. Befremd­lich sei zudem, dass der größ­te Teil der neu geplan­ten Gewer­be­flä­chen nicht der Gemein­de gehö­ren. Sie kann somit nicht bestim­men, wer letzt­lich hier an Gewer­be ansäs­sig wird und wie die gesam­te Gestal­tung sich ins Orts­bild ein­fü­gen würde.

Dass eine sol­che Kon­kur­renz­si­tua­ti­on aller Vor­aus­sicht nach für ihn das wirt­schaft­li­che Aus wäre, haben die Betrei­ber des ört­li­chen Nah­kauf bereits mehr­fach und aus­führ­lich geschil­dert. „Wer für das neue Gewer­be­ge­biet in sei­ner jet­zi­gen Pla­nung, also inklu­si­ve der Ansied­lung von Net­to ist, ris­kiert auto­ma­tisch das Ende von Nah­kauf“, fasst die Bür­ger­initia­ti­ve zusam­men. Um das Für und Wider der gesam­ten Pla­nung trans­pa­rent zu machen, wird daher für den 03.02.2023, 16 Uhr, zu einer erneu­ten Bür­ger­infor­ma­ti­on der BI eingeladen.

Bei die­ser Gele­gen­heit wird noch­mals die Unter­schrif­ten­li­ste zum ent­spre­chen­den Bür­ger­be­geh­ren aus­lie­gen. Bereits zum Jah­res­wech­sel waren ca. 340 Unter­schrif­ten für die die Zulas­sung eines Bür­ger­be­geh­rens bei der Gemein­de ein­ge­reich­ten wor­den. Der Gemein­de­rat hat­te in sei­ner letz­ten Sit­zung das Ansin­nen jedoch abge­lehnt, da ein Form­feh­ler vor­lag. Auf jeder Sei­te der Unter­schrif­ten­li­ste hät­ten drei Ver­tre­ter der Bür­ger­initia­ti­ve genannt wer­den müs­sen, um den Vor­ga­ben zu entsprechen.

Mit unse­rer Anlie­gen habe man bereits in kür­ze­ster Zeit mehr Unter­schrif­ten vor­le­gen kön­nen, als not­wen­dig gewe­sen wäre, fasst die Bür­ger­initia­ti­ve „Lebens­wer­tes Wals­dorf 2.0“ den Sach­ver­halt zusam­men. Da in Kür­ze die neu­en Listen für die Zulas­sung des Bür­ger­be­geh­rens für die Wals­dor­fer zur Unter­schrift aus­lie­gen wer­den, wür­den die Unter­la­gen für das Bür­ger­be­geh­ren sicher­lich in abseh­ba­rer Zeit wie­der zur Über­ga­be an die Gemein­de kom­plett sein“, heißt es optimistisch.

Arno Döring

Mit­glied der Bür­ger­initia­ti­ve „Lebens­wer­tes Wals­dorf 2.0. Hier kauf ich noch gern.“