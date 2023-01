Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Fuß­gän­ger von Pkw erfasst

Eine Auto­fah­re­rin erfass­te am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag im Bereich der Äuße­ren Brucker Stra­ße einen 14-jäh­ri­gen Jun­gen, der bei der Kol­li­si­on glück­li­cher­wei­se nur leich­te­re Ver­let­zun­gen erlit­ten hat.

Der 14-Jäh­ri­ge über­quer­te die Äuße­re Brucker Stra­ße ca. 50 Meter vor der Kreu­zung Neckar­stra­ße ent­fernt, wäh­rend eine 20-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin mit ihrem VW auf der Äuße­ren Brucker Stra­ße fuhr. Die Licht­zei­chen­an­la­ge an der Kreu­zung zeig­te für die Auto­fah­re­rin Grün­licht. Sie erkann­te den dun­kel geklei­de­ten Fuß­gän­ger zu spät. Trotz einer Voll­brem­sung konn­te die 20- Jäh­ri­ge einen Zusam­men­stoß mit dem Jun­gen nicht mehr verhindern.

Der Fuß­gän­ger prall­te zunächst auf die Motor­hau­be und stürz­te schließ­lich auf die Fahrbahn.

Bei der Kol­li­si­on zog sich der 14-jäh­ri­ge leich­te Ver­let­zun­gen zu, zur nähe­ren Abklä­rung brach­te ihn der Ret­tungs­dienst in eine Klinik.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen an Pkw

Spar­dorf – Am Mon­tag, im Zeit­raum von 13:40 Uhr und 20:10 Uhr, kam es auf dem Park­platz des Lebens­mit­tel­mark­tes in der Alten Zie­ge­lei zu einer Sach­be­schä­di­gung an einem Pkw. Wäh­rend die­sem Zeit­raum park­te eine Mit­ar­bei­te­rin des Lebens­mit­tel­mark­tes ihren Pkw, einen blau­en VW Tigu­an an oben genann­ter Ört­lich­keit. Als die Mit­ar­bei­te­rin nach Laden­schluss zu ihrem Pkw zurück­kehr­te, konn­te sie einen 30 bis 40cm lan­gen Krat­zer in der hin­te­ren rech­ten Fahr­zeug­tü­re fest­stel­len. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­her­gang oder dem Täter geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Tel-Nr. 09131/ 760 ‑514 zu melden.

Buben­reuth – Am Wochen­en­de, in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, wur­de am Mari­en­platz 8, auf dem Pri­vat­park­platz des dor­ti­gen Anwe­sens, durch bis­lang unbe­kann­ten Täter der lin­ke Außen­spie­gel eines 3er BMW abge­bro­chen. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­her­gang oder dem Täter geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Tel-Nr. 09131/ 760 ‑514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sach­be­schä­di­gung am Pkw

Her­zo­gen­au­rach. Am Mon­tag, den 23.01.2023 wur­de im Zeit­raum von 13:30 Uhr bis 22:45 Uhr ein Pkw, Sko­da, Rapid, blau in der Dr.-Daßler-Straße durch bis­lang unbe­kann­te Täter beschä­digt. Es wur­de die rech­te Sei­te mit­tels zwei Krat­zer beschä­digt. Um sach­dien­li­che Hin­wei­se bit­tet die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0.

Dieb­stahl der Orts­schil­der in Hauptendorf

Im Zeit­raum von Frei­tag, den 20.01.2023, 10:00 Uhr bis Mon­tag, den 23.01.2023, 11:30 Uhr wur­den in Haup­ten­dorf zwei Orts­schil­der durch unbe­kann­te Per­so­nen ent­wen­det. Ein Sach­scha­den ist nicht ent­stan­den. Wer genaue Anga­ben zur Tat­zeit – oder son­sti­ge sach­dien­li­che Hin­wei­se – machen kann, wird gebe­ten, sich unver­züg­lich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach, 09132/7809–0, in Ver­bin­dung zu setzen.

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Her­zo­gen­au­rach. Am Mon­tag, den 23.01.2023 im Zeit­raum von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr ereig­ne­te sich am Park­platz hin­ter dem Möbel Fischer eine Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein gepark­ter Pkw, Hyun­dai, i30, schwarz wur­de durch einen unbe­kann­ten Unfall­ver­ur­sa­cher beschä­digt. Wer sach­dien­li­che Anga­ben zu dem Unfall geben kann, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach, 09132/7809–0, zu melden.

Sach­be­schä­di­gung im öffent­li­chen WC am Marktplatz

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum von Frei­tag, den 20.01.2023, 06:15 Uhr bis Mon­tag, den 23.01.2023, 06:20 Uhr wur­de das öffent­li­che WC am Markt­platz durch unbe­kann­te Per­so­nen ver­wü­stet. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach bit­tet unter 09132/7809–0 um sach­dien­li­che Hinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Sach­be­schä­di­gung in Höchstadt

Im Zeit­raum vom 22.01.2023, ca. 15:00 Uhr, bis zum 23.01.2023, ca. 15:30 Uhr, wur­de in der Mari­en­ba­der Stra­ße in Höch­stadt ein Pkw mit einem spit­zen Gegen­stand zer­kratzt. Dem Eigen­tü­mer des Pkw ent­stand ein Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer im rele­van­ten Tat­zeit­raum etwas Ver­däch­ti­ges wahr­ge­nom­men hat wird gebe­ten, sich tele­fo­nisch oder per­sön­lich mit der Poli­zei Höch­stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Bren­nen­der Pkw in Röttenbach

Am Mon­tag­nach­mit­tag geriet ein in einem Wohn­ge­biet in Röt­ten­bach gepark­ter Pkw in Flam­men. Die auf­merk­sa­me Nach­bar­schaft wähl­te sofort den Not­ruf, sodass die wenig spä­ter ein­tref­fen­de frei­wil­li­ge Feu­er­wehr den Brand zügig löschen konn­te. Per­so­nen sind bei dem Vor­fall nicht zu Scha­den gekom­men. Als Ursa­che des Bran­des wird ein tech­ni­scher Defekt angenommen.