Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­flucht in Tief­ga­ra­ge – Zeu­ge gesucht

COBURG. Den Audi einer 45-jäh­ri­gen Cobur­ge­rin fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Auto­fah­rer am Mon­tag­nach­mit­tag in der Tief­ga­ra­ge am Alberts­platz an. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfallstelle.

Die 45-Jäh­ri­ge park­te am Mon­tag­nach­mit­tag ihren Audi auf dem Park­deck der Tief­ga­ra­ge. Bei ihrer Rück­kehr um 16:45 Uhr fand sie einen Zet­tel eines unbe­kann­ten Zeu­gen an ihrer Wind­schutz­schei­be. Auf die­sem stand, dass ihr Fahr­zeug von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer eines sil­ber­nen oder wei­ßen Mer­ce­des ange­fah­ren wur­de. Die Unfall­ge­schä­dig­te kon­tak­tier­te dar­auf­hin die Cobur­ger Poli­zei und brach­te die Ver­kehrs­un­fall­flucht zur Anzei­ge. Die Unfall­fluch­ter­mitt­ler suchen nun nicht nur nach dem unfall­flüch­ti­gen Mer­ce­des­fah­rer, son­dern auch nach dem Zeu­gen, der am Mon­tag­nach­mit­tag in der Tief­ga­ra­ge am Alberts­platz den Hin­weis­zet­tel an dem Audi der 45-Jäh­ri­gen befe­stig­te. Den Sach­scha­den an dem Fahr­zeug schät­zen die Beam­ten auf 2.000 Euro. Die Beam­ten ermit­teln wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort sowie einem Ver­stoß nach der Straßenverkehrsordnung.

20-Jäh­ri­ger kommt unter Betäu­bungs­mit­tel­ein­fluss in den Gegenverkehr

AHORN, SCHAF­HOF, LKR. COBURG. Die unsi­che­re Fahr­wei­se eines 20-jäh­ri­gen VW-Fah­rers erweck­te am Mon­tag­mor­gen im Ahor­ner Gemein­de­teil Schaf­hof das Inter­es­se einer Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on. Grund für das auf­fäl­li­ge Fahr­ver­hal­ten war ein vor­he­ri­ger Betäu­bungs­mit­tel­kon­sum des jun­gen Fah­rers vor Fahrtantritt.

Wäh­rend der Fahrt zu einem Poli­zei­ein­satz kam den Beam­ten in Schaf­hof um 6:40 Uhr der 20-Jäh­ri­ge mit sei­nem VW Golf ent­ge­gen. Dabei fuhr er mit sei­nem Fahr­zeug mehr­fach über sei­ne Fahr­bahn­sei­te hin­aus. Die Strei­fe erkann­te die unsi­che­re Fahr­wei­se schon aus der Ent­fer­nung und hielt das Fahr­zeug des Man­nes im Gegen­ver­kehr an. Der Fah­rer zeig­te dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Ein Dro­gen­vor­test reagier­te zudem posi­tiv auf Betäu­bungs­mit­tel. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Wei­ter­hin wur­de der Füh­rer­schein des jun­gen Man­nes in amt­li­che Ver­wah­rung genom­men. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr infol­ge von berau­schen­den Mitteln.

Land­keis Hof und Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Autos und Kenn­zei­chen gestohlen

LKR. HOF / LKR. BAY­REUTH. Gleich zwei Mal schlu­gen unbe­kann­te Die­be in Auto­häu­sern zu und stah­len Fahr­zeu­ge und Kenn­zei­chen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und prüft die Zusam­men­hän­ge der bei­den Taten.

Im Zeit­raum von Don­ners­tag, 5. Janu­ar 2023, bis Mon­tag, 23. Janu­ar 2023, stah­len die Täter zwei Opel Insi­gnia sowie zwei Kenn­zei­chen-Paa­re von dem Gelän­de eines Auto­hau­ses in Helm­b­rechts. Ein Mit­ar­bei­ter des Auto­händ­lers in der Otto­stra­ße bemerk­te am Mon­tag das Feh­len der Fahr­zeu­ge im Wert von rund 60.000 Euro und der Kenn­zei­chen HO-AD1046 und WUN-EM988 und erstat­te­te Anzei­ge bei der Polizei.

Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof und bit­tet in die­sem Zusam­men­hang um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­po Hof zu melden.

Ein gleich­ge­la­ger­ter Fall ereig­ne­te sich in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag in Him­mel­kron. Unbe­kann­te Die­be stah­len auch hier zwei Fahr­zeu­ge und zwei Kenn­zei­chen-Paa­re von dem Gelän­de eines Auto­händ­lers in der Hofer Stra­ße. Die Täter erbeu­te­ten zwei Opel Astra im Gesamt­wert von über 40.000 Euro sowie die Kenn­zei­chen HH-Q7121 und KU-HD232.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat hier die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer von Mon­tag­abend, 21 Uhr, bis Diens­tag­mor­gen, 7.30 Uhr, ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen in der Hofer Stra­ße gemacht hat, die im Zusam­men­hang mit den Dieb­stäh­len ste­hen könn­ten, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 mit der Kri­po Bay­reuth in Ver­bin­dung zu setzen.

Gegen­stand der Ermitt­lun­gen ist nun unter ande­rem ein mög­li­cher Zusam­men­hang der bei­den Fälle.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Alko­hol­ge­ruch ent­larvt Suzuki-Fahrerin

Küps: Eine Frau aus dem Raum Kro­nach wur­de am Mon­tag­vor­mit­tag gegen 11:05 Uhr mit ihrem Pkw Suzu­ki in Küps von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und kon­trol­liert. Bei der Über­prü­fung der Fahr­tüch­tig­keit wur­de fest­ge­stellt, dass die 56-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin nach Alko­hol roch. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol-Schnell­test ergab einen Wert von 1,62 Pro­mil­le. Die Pkw-Fah­re­rin muss­te ihr Gefährt an Ort und Stel­le ste­hen las­sen und mit zur Blut­pro­be ins Kran­ken­haus nach Kro­nach. Der Füh­rer­schein der Beschul­dig­ten wur­de sichergestellt.