Land­rats­amt lädt Kin­der und Jugend­li­che zum gemein­sa­men Musi­zie­ren ein

Die 15. Auf­la­ge des Jugend­Kon­zert­Ma­ra­thon fin­det am Sams­tag, den 25. März und Sonn­tag, den 26. März 2023 im Emil-von-Beh­ring-Gym­na­si­um, Raum 103, Bucken­ho­fer Stra­ße 5, 91080 Spar­dorf statt. Inter­es­sier­te Musi­ke­rin­nen und Musi­ker im Alter von drei bis 18 Jah­ren kön­nen sich ab sofort bis Sonn­tag, den 12. März 2023 online anmel­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum For­mat und das Anmel­de­for­mu­lar sind unter www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​JKM abruf­bar. Für Fra­gen steht Johan­nes Höl­zel unter der Ruf­num­mer 09131 803 1333 oder per E‑Mail an kultur@​erlangen-​hoechstadt.​de ger­ne zur Verfügung.

ERÖFF­NUNGS­KON­ZERT NACH ZWEI­JÄH­RI­GER PAUSE

Nach­dem der Jugend­Kon­zert­Ma­ra­thon auf­grund der Coro­na­pan­de­mie in den letz­ten zwei Jah­ren digi­tal statt­ge­fun­den hat, freu­en sich Initia­to­rin Regi­na Klat­te und Orga­ni­sa­tor Johan­nes Höl­zel ganz beson­ders, dass die belieb­te Ver­an­stal­tung in die­sem Jahr wie­der in Prä­senz statt­fin­den kann. Das Eröff­nungs­kon­zert fin­det am Sams­tag, den 25. März 2023 um 11 Uhr im Musik­saal des Emil-von-Beh­ring-Gym­na­si­ums statt. Der Ein­tritt ist frei. Hier­zu wie zum anschlie­ßen­den Mara­thon sind Inter­es­sier­te herz­lich ein­ge­la­den. Der Mara­thon ver­spricht Klän­ge ver­schie­de­ner Epo­chen und Gen­res, wel­che die jun­gen musi­ka­li­schen Talen­te von Klas­sik über Jazz bis hin zu moder­nem Pop auf ihre Art inter­pre­tie­ren. Das Pro­gramm wird ab Don­ners­tag, den 23. März 2023 unter www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​JKM ver­füg­bar sein.