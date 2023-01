Sams­tag, 28.01.2023

- U14 um 14 Uhr in Hof

– U18 um 15 Uhr in Staffelstein

– Her­ren 1 um 18 Uhr daheim gegen Breitengüßbach

Sonn­tag, 29.01.2023

- U12 um 10 Uhr in Kemmern

– U16 um 14 Uhr daheim gegen Oberhaid

Vor­be­richt ATS Kulm­bach gegen TSV Brei­ten­güß­bach 2

Im ersten Heim­spiel 2023 möch­te der ATS Kulm­bach Bas­ket­ball die Sie­ges­se­rie von sechs Spie­len in Fol­ge aus­bau­en. Der Geg­ner aus Brei­ten­güß­bach hat es dem Team um Coach Jung­bau­er in den ver­gan­ge­nen Jah­ren stets sehr schwer gemacht und so erwar­tet man auch dies­mal eine hart­um­kämpf­te Par­tie. Die jun­ge „Güß­ba­cher“ Mann­schaft, wel­che seit die­ser Sai­son vom ehe­ma­li­gen Regio­nal­li­ga­spie­ler Tobi­as Schön­ham­mer gecoacht wird, spielt eine har­te Ver­tei­di­gung und ver­fügt über gute Distanz­schüt­zen. Somit muss die ohne­hin ange­schla­ge­ne Kulm­ba­cher Mann­schaft erneut die Kräf­te bün­deln, um auch aus die­sem Spiel als Sie­ger her­vor­ge­hen zu können.

ATS Kulm­bach Bas­ket­ball: M.Gareis, T.Koths, N.Jungbauer, R.Arlt, A.Schwabenland, S.Passing, N.Weisheit