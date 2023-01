Sit­zung des Stadt­rats Bay­reuth im Livestream

Der Stadt­rat Bay­reuth kommt am Mitt­woch, 25. Janu­ar, um 15 Uhr, zu sei­ner ersten Ple­nums­sit­zung im neu­en Jahr zusam­men. Sie wird wie­der als Live­stream ins Inter­net über­tra­gen. Der Live­stream ist über die städ­ti­sche Home­page unter www​.bay​reuth​.de abruf­bar. Dort ist noch bis ein­schließ­lich Mitt­woch auch die ver­gan­ge­ne Stadt­rats­sit­zung, die am 14. Dezem­ber statt­ge­fun­den hat, als Video-on-demand abruf­bar. Auf der Tages­ord­nung steht unter ande­rem die Vor­la­ge des Haus­halts­plan­ent­wurfs 2023 durch Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und Finanz­re­fe­rent Micha­el Ruben­bau­er. Außer­dem wird sich das Gre­mi­um mit den Pla­nun­gen für eine Sanie­rung der ehe­ma­li­gen Scho­ko­fa­brik in der Gauß­stra­ße befas­sen. Das histo­ri­sche Gebäu­de soll als Jugend­kul­tur- und Sport­zen­trum, als eine Ein­rich­tung der offe­nen Jugend­ar­beit sowie der Arbeit mit Kin­dern und Fami­li­en im Stadt­teil St. Geor­gen betrie­ben wer­den. Hier­für soll das Gebäu­de sub­stanz­scho­nend saniert wer­den. Das Pro­jekt war vor­be­ra­tend auch The­ma in der jüng­sten Sit­zung des Bauausschusses.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt www​.bay​reuth​.de zur Verfügung.