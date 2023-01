Glas­fa­ser­Plus baut in Hirschaid Glasfaser-Anschlüsse

▪ Geschwin­dig­kei­ten bis 1 Giga­bit pro Sekun­de (Gbit/​s) mög­lich ▪ Kosten­frei­er Haus­an­schluss bei Tarif-Buchung ▪ Glas­fa­ser­Plus: Ein Netz für alle Anbie­ter von Telekommunikationsleistungen

Glas­fa­ser­Plus wird 2025 in Hirschaid Glas­fa­ser­an­schlüs­se bis ins Haus bau­en. Die Markt­ge­mein­de und Glas­fa­ser­Plus haben dazu am 18. Janu­ar 2023 eine gemein­sa­me Erklä­rung unter­zeich­net. In die­sem Rah­men wer­den rund 3.205 Haus­hal­te angeschlossen.

Glas­fa­ser­Plus ist ein Gemein­schafts­un­ter­neh­men der Deut­schen Tele­kom und IFM Inve­stors, einem austra­li­schen Fonds­ver­wal­ter, der im Eigen­tum von Pen­si­ons­kas­sen steht und glo­bal Pen­si­ons­gel­der in Infra­struk­tur­un­ter­neh­men anlegt.

Ein Glas­fa­ser­an­schluss über­trägt sta­bil und zuver­läs­sig Daten in Giga­bit­ge­schwin­dig­keit. Das neue Netz erlaubt eine Down­load­ge­schwin­dig­keit von 1 Gbit/​s. Damit kön­nen alle bekann­ten Anwen­dun­gen pro­blem­los genutzt wer­den. In Zukunft wer­den sogar noch höhe­re Geschwin­dig­kei­ten mög­lich sein. Denn die Band­brei­te auf einem Glas­fa­ser­ka­bel ist nahe­zu unbegrenzt.

„Glas­fa­ser ist die Tech­no­lo­gie, die die Digi­ta­li­sie­rung für alle zugäng­lich macht. Ein Glas­fa­ser­an­schluss in der eige­nen Woh­nung oder im eige­nen Haus wird schon bald so wich­tig sein, wie der Zugang zu Strom, Was­ser und Gas. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit der gemein­sa­men Erklä­rung den Start des Glas­fa­ser-Aus­baus ermög­licht haben und so unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern aus Hirschaid in naher Zukunft schnel­les, zuver­läs­si­ges Inter­net bie­ten kön­nen“, so der Erste Bür­ger­mei­ster Klaus Homann.

„Wir sind mit dem Ziel ange­tre­ten, den länd­li­chen Raum in Deutsch­land mit schnel­lem und zuver­läs­si­gem Inter­net durch Glas­fa­ser­an­schlüs­se zu digi­ta­li­sie­ren. Hirschaid ist auf die­sem Weg ein wich­ti­ger Mei­len­stein“, so Mar­tin Kolb, Rela­ti­on­ship Manage­ment bei GlasfaserPlus.

„Die Glas­fa­ser­Plus knüpft ihre Aus­bau­zu­sa­ge nicht an das Errei­chen von Ver­mark­tungs­quo­ten“, so Andre­as Rud­l­off, Kom­mu­nal­be­ra­ter Glas­fa­ser bei der Tele­kom. „Des­halb müs­sen alle Inter­es­sier­ten selbst aktiv wer­den und ihren Glas­fa­ser­an­schluss buchen. Dies ist bei­spiels­wei­se direkt online bei der Tele­kom, im T‑Shop oder im Fach­han­del mög­lich.“ GlasfaserPlus:

Ein Netz der Vielfalt

Die Glas­fa­ser­Plus stellt ihr Netz allen Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bie­tern zur Ver­fü­gung. Bürger*innen haben damit die freie Wahl, bei wel­chem Unter­neh­men sie Inter­net, Tele­fon oder Fern­se­hen buchen möch­ten. Die Glas­fa­ser­Plus wird bis 2028 vier Mil­lio­nen giga­bit­fä­hi­ge Glas­fa­ser-Anschlüs­se vor allem im länd­li­chen Raum bau­en. Für den Aus­bau in Hirschaid hat die Tele­kom bereits ange­kün­digt, das Netz der Glas­fa­ser­Plus nut­zen zu wollen.

Kosten­lo­ser Anschluss der Immo­bi­lie wäh­rend der Ausbauphase

Die Glas­fa­ser­Plus schließt eine Immo­bi­lie wäh­rend der Aus­bau­pha­se kosten­frei an, wenn Kun­din­nen oder Kun­den einen Glas­fa­ser-Tarif bei einem Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bie­ter abschlie­ßen. Die Glas­fa­ser­Plus benö­tigt in die­sem Fall ledig­lich eine Geneh­mi­gung, den Anschluss her­stel­len zu dür­fen, weil die Arbei­ten dafür auf Pri­vat­grund gesche­hen. Die Beauf­tra­gung funk­tio­niert fol­gen­der­ma­ßen: Kunden/​Kundinnen buchen bei einem Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bie­ter einen Glas­fa­ser-Tarif. Der wie­der­um nimmt Kon­takt mit der Glas­fa­ser­Plus auf und küm­mert sich um die Geneh­mi­gung und die Details. Bei einer Buchung nach der Aus­bau­pha­se wer­den in der Regel Kosten für den Haus­an­schluss erho­ben, bei der Tele­kom betra­gen die­se z.B. ein­ma­lig 799,95 Euro.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Glas­fa­ser­aus­bau in Hirschaid wer­den recht­zei­tig durch Ver­öf­fent­li­chun­gen bekannt­ge­ge­ben. Interessent*innen kön­nen sich bei der Tele­kom bereits unter www​.tele​kom​.de/​h​i​g​h​s​p​e​e​d​-​i​n​t​e​r​e​sse vor­mer­ken lassen.

Über die GlasfaserPlus

Die Glas­fa­ser­Plus GmbH (www​.glas​fa​ser​plus​.de) ist ein Joint Ven­ture zwi­schen der Deut­schen Tele­kom und dem IFM Glo­bal Infras­truc­tu­re Fund, das bis 2028 rund vier Mil­lio­nen Glas­fa­ser­an­schlüs­se im länd­li­chen Raum sowie klein- und mit­tel­städ­ti­schen Regio­nen Deutsch­lands bau­en will. Dar­über hin­aus betei­ligt sich das Unter­neh­men an staat­li­chen Förderausschreibungen.