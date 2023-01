Vom Wan­der­park­platz in Leups soll­te uns am ver­gan­gen Sonn­tag, 22. Janu­ar, unser Wan­der­füh­rer Gott­fried zur ersten Hei­mat­wan­de­rung des Jah­res über Büchen­bach, Kal­ten­thal nach Boden­dorf und wie­der zurück nach Leups brin­gen. Knapp 240 Höhen­me­ter galt es zu über­win­den und 11 Kilo­me­ter zurück­zu­le­gen. Schon auf den ersten Metern der Wan­de­rung zeig­te sich, dass die Tour ver­mut­lich nicht so anstren­gend wird, wie geplant. Da nicht so viel Schnee gefal­len war, wie vor­her gesagt, konn­te man den Weg unter dem Schnee erken­nen und muss­ten nicht durch Tief­schnee stapfen.Nach einer gute Stun­de Wan­der­zeit kehr­ten die Wan­de­rer in Büchen­bach beim Gast­hof Herold ein. Dort gab es lecke­re Brot­zei­ten und das gute selbst­ge­brau­te Beck’n Bier. Gestärkt mach­te sich die Grup­pe zum Wei­ter­wan­dern über Boden­dorf zurück nach Leups auf. Es wur­de viel gere­det und gelacht, ein Gip­fel­schnaps genos­sen und die Natur selbst­ver­ständ­lich auch.

Alle 36 Mit­wan­de­rer – vom Stu­dent bis zum 86 Jäh­ri­gen – waren sich einig, dass es ein wirk­lich gelun­ge­ner Auf­takt für die Wan­der­sai­son 2023 war und man ver­ab­re­det sich schon für die näch­ste Wan­de­rung unter der Lei­tung von Gott­fried. Die­se ist am 19. Febru­ar und geht von Pot­ten­stein nach Sieg­manns­brunn, Wei­den­loh, Kir­chen­bir­kig, Teu­fels­höh­le, Schön­grund­see und zurück nach Pot­ten­sten. Anmel­dung ist erfor­der­lich bei Gott­fried Weiß, Tel. 0921–980461 oder Gottfried.​Weiss@​alpenverein-​bayreuth.​de