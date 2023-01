Aiwan­ger: „Künst­li­che Intel­li­genz eröff­net Zukunfts­per­spek­ti­ven in der Regi­on Bamberg“

Mit dem Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park Hall­stadt ent­steht ein Trans­for­ma­ti­ons­zen­trum in der Regi­on Bam­berg. Zur Unter­stüt­zung klei­ne­rer und mitt­le­rer Unter­neh­men (KMU) der Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer­in­du­strie errich­tet die Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg hier ein „KMU-KI-Erfah­rungs­zen­trum“. Das Baye­ri­sche Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um unter­stützt das Anfang des Jah­res gestar­te­te Pro­jekt mit knapp zwei Mil­lio­nen Euro.

„Mit dem KMU-KI-Erfah­rungs­zen­trum schaf­fen wir Zukunfts­per­spek­ti­ven für die Regi­on, für pro­du­zie­ren­de Unter­neh­men und ihre Mit­ar­bei­ter. Denn durch die Eta­blie­rung eines neu­en KI-For­schungs­schwer­punkts unter­stüt­zen wir die digi­ta­le Trans­for­ma­ti­on. Auch die Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer­in­du­strie pro­fi­tiert durch ver­bes­ser­te Pro­duk­te und neue Pro­duk­ti­ons­ver­fah­ren. So wie einst die Dampf­ma­schi­ne ver­hilft künf­tig das KI-System zu höhe­rer Pro­duk­ti­vi­tät. Die Hil­fe­stel­lung umfasst alle Stu­fen der Pro­duk­ti­on ein­schließ­lich der Lie­fer­ket­ten, die durch opti­ma­le Erfas­sung und Steue­rung resi­li­en­ter wer­den kann,“ sag­te Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger anläss­lich der Über­ga­be des För­der­be­scheids am 23. Janu­ar 2023 in München.

„Wir ver­ste­hen es als unse­re Auf­ga­be, wis­sen­schaft­li­che Lösun­gen für drän­gen­de Pro­ble­me zu erar­bei­ten, zum Bei­spiel im öko­no­mi­schen und tech­no­lo­gi­schen Bereich“, sag­te Uni­ver­si­täts­prä­si­dent Prof. Dr. Kai Fisch­bach. „Mit dem KMU-KI-Erfah­rungs­zen­trum kön­nen wir unser Enga­ge­ment für Bam­berg und Ober­fran­ken in die­ser Hin­sicht wei­ter ver­stär­ken. Dar­auf freu­en wir uns.“