Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Nöti­gung mit anschlie­ßen­der Trunkenheitsfahrt

Am spä­ten Sams­tag­abend wur­de ein jun­ges Pär­chen, das mit sei­nem Fahr­rad in der Glück­stra­ße unter­wegs war, von einem Pkw-Fah­rer zum Anhal­ten genö­tigt. Der Pkw-Fah­rer for­der­te die Fahr­rad­fah­rer, nach­dem er aus sei­nem Fahr­zeug aus­ge­stie­gen war, auf, vom Fahr­rad abzu­stei­gen und die­ses zu schie­ben. Hier­bei zeig­te er eine – wie sich spä­ter her­aus­stell­te – Spiel­zeug­pi­sto­le vor und setz­te sei­ne Fahrt fort.

Im Rah­men der Fahn­dung wur­de ein 57-jäh­ri­ger Erlan­ger einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen, wel­cher mit sei­nem Pkw in der Innen­stadt unter­wegs war. Hier­bei wur­de neben einer Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 1,6 Pro­mil­le fest­ge­stellt, dass es sich bei die­sem um den gesuch­ten Pkw-Fah­rer han­delt. Die Spiel­zeug­pi­sto­le wur­de in sei­nem Fahr­zeug aufgefunden.

Sowohl die Spiel­zeug­pi­sto­le als auch den Füh­rer­schein muss­te der 57-jäh­ri­ge vor Ort abge­ben. Gegen ihn wur­den Ermitt­lungs­ver­fah­ren u.a. wegen Nöti­gung und Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Uner­laubt vom Unfall­ort entfernt

Herolds­berg – Bereits am 19.01.2023 ereig­ne­te sich in der Adler­stra­ße eine Ver­kehrs­un­fall­flucht. Der gepark­te sil­ber­far­be­ne Opel Astra einer Ver­kehrs­teil­neh­me­rin wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher an der Fahr­zeug­front beschä­digt. An dem Pkw der Geschä­dig­ten ent­stand ein Sach­scha­den im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Bereich. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Eckental/​Brand – Am 21.01.2023 wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher eine Stra­ßen­la­ter­ne in der Jas­min­stra­ße ange­fah­ren. Der Mit­tei­ler ent­deck­te den Schirm der Later­ne bei sich auf dem Grund­stück und infor­mier­te die Poli­zei. Auf­grund des Scha­dens­bil­des wird von einem Lkw als Ver­ur­sa­cher aus­ge­gan­gen. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Gar­ten­zaun beschädigt

Herolds­berg – In der Zeit vom 19.01.2023, 18:00 Uhr, bis 20.01.2022, 18:00 Uhr, wur­de im Schim­mel­lei­ten­weg ein Gar­ten­sicht­schutz­zaun eines Anwe­sens beschä­digt. Das Zaun­ele­ment ist an der Trag­lat­tung kom­plett durch­ge­bro­chen, so dass die­ses erneu­ert wer­den muss. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 150 Euro. Auf­grund des mas­si­ven Zau­nes, wird von einer mut­wil­li­gen Beschä­di­gung aus­ge­gan­gen. Täter­hin­wei­se kön­nen an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514 gerich­tet werden.

Geld­beu­tel verloren

Bai­er­s­dorf – Am Sams­tag, den 21.01.23, gegen 12.35 Uhr, ver­lor ein Mann aus Bai­er­s­dorf sei­nen Geld­beu­tel ent­we­der in oder auf dem Park­platz der Aldi-Filia­le am Kreuz­bach in Bai­er­s­dorf. Ein ehr­li­cher Fin­der, der den Geld­beu­tel auf­ge­fun­den hat, gab die­sen beim Per­so­nal ab. Als der ver­stän­dig­te Ver­lie­rer sei­nen Geld­beu­tel wie­der abhol­te, muss­te er fest­stel­len, dass Bar­geld in Höhe von ca. 100,- € fehl­te. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen­Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Vor­fahrt missachtet

Höch­stadt a.d. Aisch- Am Sams­tag­nach­mit­tag (21.01.2023, 16:00 Uhr) ver­ur­sach­te eine 21-Jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin einen Ver­kehrs­un­fall in Höchstadt.

Die Opel­fah­re­rin über­sah beim Abbie­ge­vor­gang den VW Golf der 57-Jäh­ri­gen Ver­kehrs­teil­neh­me­rin, wel­che den Treib­weg in süd­li­cher Rich­tung befuhr.

Auf der Ein­mün­dung kam es zum Zusam­men­stoß, wobei glück­li­cher­wei­se nur ein Scha­den in Höhe von ca. 1500 Euro ent­stand und nie­mand ver­letzt wurde.