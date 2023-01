„Bach und Frank­reich“ heißt ein Kon­zert mit Ste­phan Schultz (Barock­cel­lo, Vio­lon­cel­lo pic­co­lo) und Sabi­na Chu­kur­o­va (Cem­ba­lo) am 26. Janu­ar 2023 um 19.30 Uhr im Stadt­schloss Lich­ten­fels, in dem leben­di­ges Musi­zie­ren auf hohem Niveau gebo­ten wird. Der Schwer­punkt des Reper­toires liegt auf deut­scher und fran­zö­si­scher Musik der Barock­zeit mit Wer­ken u.a. von J. S. Bach, Lou­is Mar­chand und Fran­cois Couperin.

Sabi­na Chu­kur­o­va wur­de in Duschanbe/​Tadschikistan gebo­ren und lebt seit 1992 in Ber­lin, wo sie ihr Kla­vier­stu­di­um an der Musik­hoch­schu­le „Hanns Eis­ler“ absol­vier­te. Als Soli­stin konn­te sie ver­schie­de­ne Aus­zeich­nun­gen errin­gen, u.a. 1995 und 1998 den 1. Preis im Stein­way-Wett­be­werb Ber­lin. Mit dem 1996 gegrün­de­ten Juli­us-Stern-Trio erhielt sie meh­re­re Prei­se bei inter­na­tio­na­len kam­mer­mu­si­ka­li­schen Wett­be­wer­ben (Ber­lin, Flo­renz, Tri­est) und hat­te deutsch­land­weit Kon­zert­enga­ge­ments, u.a. beim NDR in Ham­burg, beim Bach-Festi­val in Leip­zig und beim Schles­wig-Hol­stein Musik Festi­val. Seit 2019 ist sie als Kor­re­pe­ti­to­rin am Insti­tut für Alte Musik an der Uni­ver­si­tät der Kün­ste Ber­lin tätig.

Ste­phan Schultz ist 1972 in Erfurt gebo­ren und stu­dier­te Vio­lon­cel­lo an der Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter in Leip­zig sowie Barock­cel­lo bei Jaap ter Lin­den an der Aka­de­mie für Alte Musik in Dres­den. Um die histo­ri­sche Auf­füh­rungs­pra­xis im Zusam­men­hang mit dem Musi­zie­ren auf histo­ri­schen Instru­men­ten zu för­dern, grün­de­te er 1995 gemein­sam mit eini­gen ande­ren Musi­kern das Leip­zi­ger Barock­or­che­ster, dem er bis heu­te angehört.

Seit 2006 ist er Künst­le­ri­scher Lei­ter des fran­zö­si­schen Barock­ensem­bles „Le Con­cert Lor­rain“. Mit die­sem Ensem­ble gab er zahl­rei­che Kon­zer­te im In- und Aus­land u.a. im Musik­ver­ein Wien, Con­cert­ge­bouw Amster­dam, Phil­har­mo­nie Paris, Alte Oper Frank­furt, Kir­chen­mu­sik­fe­sti­val Oslo und beim Rhein­gau Musik Festival.

Wich­ti­ge Pro­duk­tio­nen, die er lei­te­te, waren die Oper Otto von Händel/​Telemann, die Brockes-Pas­si­on von G. F. Hän­del mit Le Con­cert Lor­rain und dem NDR Chor sowie „Der Mes­siah von G. F. Hän­del mit Le Con­cert Lor­rain, Chor und Orche­ster. Ste­phan Schultz lei­tet seit Sep­tem­ber 2021 die Hein­rich-Faber-Musik­schu­le in Lichtenfels.

Tickets zu 19,- € (12,- ermä­ßigt für Stu­den­ten und Per­so­nen mit Behin­der­ten­aus­weis; Kin­der und Jugend­li­che bis 18 Jah­ren haben frei­en Ein­tritt) sind erhält­lich in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Lich­ten­fels, Bam­ber­ger Str. 3a (Tel. 09571/795–101) oder online unter tickettu​ne​.com/​l​i​c​h​t​e​n​f​els.