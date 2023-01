Flo­ri­an Bil­lek wird beim HSC 2000 Coburg in sei­ne zehn­te Sai­son gehen und ver­län­gert den zum Som­mer aus­lau­fen­den Ver­trag um ein wei­te­res Jahr. Mit Jan Jochens wird ein Tor­hü­ter den HSC nach die­ser Sai­son hin­ge­gen verlassen.

Seit 2014 spielt Flo­ri­an Bil­lek nun schon für den HSC 2000 Coburg. Gewech­selt ist der 34-Jäh­ri­ge damals von HBW Balin­gen-Weil­stet­ten in die Vestes­tadt und ist mit nun fast 10 Jah­ren der dienst­äl­te­ste Spie­ler beim HSC. Mit 82 Toren in der Hin­run­de führt der Rechts­au­ßen die inter­ne Tor­schüt­zen­li­ste an und wird nicht nur in der Rück­run­de, son­dern auch in der näch­sten Sai­son für den HSC auf Tore­jagd gehen: „Ich füh­le mich mit mei­nen jetzt schon neun Jah­ren hier in Coburg wie zu Hau­se. Ich hat­te zu kei­nem Zeit­punkt eine Inten­ti­on gehabt, den HSC zu ver­las­sen und freue mich, in die zehn­te Sai­son zu gehen,“ so der erfah­re­ne Rechts­au­ßen über sei­ne Vertragsverlängerung.

Für Geschäfts­füh­rer Jan Gorr bleibt so auch in der kom­men­den Sai­son dem HSC ein wich­ti­ger Bestand­teil des Teams erhal­ten: „Flo­ri­an war in jeder Sai­son hier in Coburg ein abso­lu­ter Lei­stungs­trä­ger und besticht durch sei­ne in aller Regel kon­stan­te Spiel­lei­stung. Außer­dem arbei­tet Flo seit eini­ger Zeit auch bei uns aktiv als Trai­ner im Nach­wuchs­be­reich mit und gibt sei­ne Erfah­rung an die Talen­te von mor­gen wei­ter. Ich freue mich, dass wir auch in der kom­men­den Sai­son zusam­men­ar­bei­ten und damit ein wich­ti­ges Stück Kon­ti­nui­tät in unse­rer Per­so­nal­pla­nung umset­zen konnten.“

Jan Jochens ver­lässt den HSC am Saisonende

Der HSC 2000 Coburg und Tor­hü­ter Jan Jochens wer­den am Ende der Sai­son getrenn­te Wege gehen. Jochens wech­sel­te 2021 vom VfL Pots­dam zum HSC, kam in sei­ner ersten Sai­son auf 38 Ein­sät­ze und bil­de­te ein schlag­kräf­ti­ges Tor­wart-Trio mit dem erfah­re­nen Jan Kul­há­nek und dem Cobur­ger Eigen­ge­wächs Fabi­an Apfel. Ab der kom­men­den Sai­son möch­te sich der 22-Jäh­ri­ge einer neu­en Her­aus­for­de­rung stel­len und der HSC mit dem Tor­wart-Duo van der Mer­we und Apfel in die neue Sai­son gehen.

Geschäfts­füh­rer Jan Gorr sagt dazu: „Ich dan­ke Jan Jochens für sein gro­ßes Enga­ge­ment und sei­ne tadel­lo­se Ein­stel­lung in den bei­den Jah­ren unse­rer Zusam­men­ar­beit. Auch wenn es vor allem aktu­ell für ihn auf­grund der feh­len­den Spiel­an­tei­le nicht ein­fach ist, so stellt er sich immer in den Dienst der Mann­schaft und des Vereins.“

Der HSC 2000 Coburg wünscht Jan sowohl sport­lich als auch per­sön­lich alles Gute für die Zukunft!