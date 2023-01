Die Medi­cal School REGIO­MED erhält einen För­der­be­scheid vom Frei­staat Bay­ern über 1,46 Mio. Euro im Rah­men der Aus­bil­dungs­of­fen­si­ve für Ärz­tin­nen und Ärzte

Am 19. Janu­ar 2023 bekam die Medi­cal School REGIO­MED einen För­der­be­scheid des Frei­staa­tes Bay- ern über­reicht. Die Ver­ant­wort­li­chen von REGIO­MED erhiel­ten den Bescheid direkt von Mini­ster-prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder und dem Staats­mi­ni­ster für Wis­sen­schaft Mar­kus Blu­me zur För­de­rung der Aus­bil­dung von Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­nern. Hier­zu wur­de eigens zu einer klei­nen Fei­er­stun­de im Hei­mat­mi­ni­ste­ri­um Nürn­berg gela­den, um den Mei­len­stein in der Geschich­te der Medi­cal School REGIO­MED zu würdigen.

Mit dem För­der­be­scheid über 1,46 Mio. EUR unter­stützt der Frei­staat Bay­ern erst­ma­lig die Aus­bil- dung in einem nicht aus­schließ­lich uni­ver­si­tä­ren Bil­dungs­mo­dell an den bay­ri­schen Stand­or­ten des kom­mu­na­len REGIO­MED-Ver­bun­des in den Jah­ren 2023 und 2024. Der Frei­staat Bay­ern sichert damit dem von REGIO­MED initi­ier­ten Koope­ra­ti­ons­mo­dell in Zusam­men­ar­beit mit der staat­li­chen Uni­ver­si­tät Split eine für den Ver­bund erheb­li­che finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für die Aus­bil­dung der Stu­den­tin­nen und Stu­den­ten im lau­fen­den Kran­ken­haus­be­trieb zu. Für den regio­na­len Gesund­heits­kon­zern ist die För­de­rung aber gleich­zei­tig auch eine Aner­ken­nung der Bemü­hun­gen um die Siche­rung des ärzt­li­chen Nach­wuch­ses in einer länd­li­chen Regi­on. Denn der mas­si­ve Fach­kräf­te­man­gel in der Medi­zin hat sich seit Jah­ren abge­zeich­net. Die Ver­ant­wort­li­chen der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH haben bereits sehr früh­zei­tig dar­auf reagiert und mit der Grün­dung der Medi­cal School REGIO­MED im Jahr 2016 eine bemer­kens­wer­te Erfolgs­ge­schich­te ver­an­lasst. Zusam­men mit der staat­li­chen Uni­ver­si­tät Split in Kroa­ti­en konn­te inzwi­schen bereits über 200 jun­gen Men­schen ein Medi­zin­stu­di­um ohne strik­te Zugangs­be­schrän­kung ermög­licht wer­den. Auch die Gre­mi­en von REGIO­MED waren trotz der finan­zi­el­len Her­aus­for­de­run­gen des Ver­bun­des stets Ver­fech­ter des Modells, um dem viel­dis­ku­tier­ten Fach­kräf­te­man­gel aus eige­nem Antrieb her­aus die Stirn bie­ten zu kön­nen und damit einen wich­ti­gen Bei­trag für die Sicher­stel­lung der zukünf­ti­gen medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in der Regi­on zu leisten.

Erster sicht­ba­rer Erfolg des regio­na­len Stu­di­en­mo­dels war der Abschluss des ersten Absol­ven­ten­jahr­gangs im Jahr 2022 mit dem Erhalt der deut­schen Berufs­er­laub­nis für die jun­gen Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­ner. Die Mehr­zahl der ersten Absol­ven­ten hat die fach­ärzt­li­che Aus­bil­dung im Anschluss dann auch in den Ver­bund­kli­ni­ken von REGIO­MED begon­nen. Damit erfüll­te sich ein gro­ßes Ziel der Grün­dung: mög­lichst vie­le Ärz­tin­nen und Ärz­te in der Regi­on selbst zu halten.

Die Stu­den­ten und Absol­ven­ten wer­den durch ein her­vor­ra­gen­des Team in Deutsch­land und Kroa­ti­en unter­stützt. Dane­ben hel­fen vie­le Ärz­te aus dem REGIO­MED-Ver­bund mit Ihrer Exper­ti­se und Fer­tig­kei­ten dabei, den Stu­den­ten wich­ti­ge Lehr­in­hal­te zu ver­mit­teln. Ein direk­ter Aus­tausch mit den Dozen­ten und klei­ne Lern­grup­pen sind Erfolgs­ga­ran­ten für die Medi­zi­ner-Aus­bil­dung bei REGIO­MED. Aber auch die Medi­cal School REGIO­MED selbst ist Teil eines groß­ar­ti­gen Netz­wer­kes aus Unter­stüt­zern. Zahl­rei­che regio­na­len Spon­so­ren, die den neu­en Aus­bil­dungs­zweig bereits von Beginn an finan­zi­ell sowie mit Sti­pen­di­en unter­stütz­ten, die Ober­fran­ken­stif­tung und auch die enga­gier­ten Mit­ar­bei­ten­den der Medi­cal School stel­len die wert­vol­le Arbeit für das regio­na­le Medi­zin­stu­di­um sicher. Dane­ben haben sich auch zahl­rei­che Befür­wor­ter in der regio­na­len Poli­tik gefun­den. Neben dem IHK-Ehren­prä­si­den­ten Fried­rich Her­dan ist es vor allem auch MdL Mar­tin Mit­tag und sei­nen Kon­tak­ten zu ver­dan­ken, dass die Belan­ge der Medi­cal School REGIO­MED nun Gehör gefun­den haben. „Wir sind als REGIO­MED-Ver­bund hoch­er­freut über die För­de­rung unse­rer Medi­cal School durch den Frei­staat Bay­ern, mit der unser Medi­zin­stu­di­um eine gro­ße Wert­schät­zung erfährt. Ich dan­ke allen, die den Auf­bau und Aus­bau sowie die För­de­rung maß­geb­lich unter­stützt haben, um die ärzt­li­che Ver­sor­gung regio­nal nach­hal­tig sicher­stel­len zu kön­nen“ sagt Micha­el Musick.

Die Medi­cal School REGIO­MED wird mit den zuge­sag­ten För­der­mit­teln neben wei­te­ren Ver­bes­se­run­gen beim Lehr­an­ge­bot auch die For­schungs­in­fra­struk­tur bei REGIO­MED stär­ken und damit eine nach­hal­ti­ge Basis für die künf­ti­ge Ver­sor­gung der hei­mi­schen Bevöl­ke­rung ermög­li­chen. „Mit die­ser För­de­rung kann unser ein­zig­ar­ti­ges pra­xis­ori­en­tier­tes Medi­zin­stu­di­um in Split und bei REGIO­MED wei­ter aus­ge­baut wer­den. Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber aus unse­rer Regi­on haben beste Chan­cen, auch ohne Nume­rus clau­sus an der Medi­cal School REGIO­MED zuge­las­sen zu wer­den“ ergänzt Prof. Johan­nes Brachmann.