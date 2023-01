Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Wie­der­hol­te Sach­be­schä­di­gung an Fahrzeug

COBURG. Einer 55-jäh­ri­gen Cobur­ge­rin ist, inner­halb der letz­ten sie­ben Jah­re, nun schon drei Mal der Pkw zer­kratzt wor­den. Sie park­te ihr Fahr­zeug immer in der Nähe des Bür­g­laß­schlöss­chen. Die letz­te Tat erfolg­te am Frei­tag, zwi­schen 17.15 Uhr und 19.00 Uhr. Auch hier stell­te sie ihren Pkw der Mar­ke Citro­en vor dem Bür­g­laß­schlöss­chen ab. Ein Unbe­kann­ter zer­kratz­te die kom­plet­te rech­te Fahr­zeug­sei­te und ver­ur­sach­te so einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 4.000 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg (tel. 09561/645–0) in Ver­bin­dung zu setzen.

Bun­des­li­ga­spiel verpasst

COBURG. Ein 25-Jäh­ri­ger und sein Bekann­ter mach­ten sich am Frei­tag­nach­mit­tag von Unter­fran­ken kom­mend auf in Rich­tung Leip­zig, um dort das Fuß­ball­spiel FC-Bay­ern Mün­chen gegen RB Leip­zig zu besu­chen. Der 25-Jäh­ri­ge fand kurz­fri­stig zwei Ein­tritts­kar­ten für je 70,- Euro auf eBay Klein­an­zei­gen und trat per Whats­App mit dem ver­meint­li­chen Ver­käu­fer in Kon­takt. Die­ser sicher­te ihm zu, sofort nach Erhalt des Gel­des, die Kar­ten digi­tal zu über­mit­teln. Da trotz Zah­lung die Über­mitt­lung der Tickets aus­blieb und jeg­li­che Ver­su­che mit dem Ver­käu­fer wie­der in Kon­takt zu tre­ten schei­ter­ten, ent­schie­den sich die Bei­den, noch wäh­rend der Anrei­se zum Fuß­ball­spiel, den Betrug in der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg zur Anzei­ge zu brin­gen. Anschlie­ßend tra­ten sie wie­der die Heim­rei­se an.

Schnee­ball­wurf mit Folgen

COBURG. Am Don­ners­tag, gegen 13.15 Uhr nach Schul­schluss, befand sich ein 14-jäh­ri­ger Schü­ler ungün­stig in der Flug­bahn eines Schnee­balls und bekam die­sen am Hin­ter­kopf ab. Aus Wut ging er auf einen der Schnee­ball­wer­fer in der Schü­ler­men­ge zu und bezich­tig­te die­sen, den Schnee­ball auf ihn gewor­fen zu haben. Obwohl der eben­falls 14-Jäh­ri­ge beteu­er­te, nicht der Wer­fer gewe­sen zu sein, wur­de ihm von sei­nem Kon­tra­hen­ten ein Faust­schlag ins Gesicht ver­passt, wodurch er leicht ver­letzt wurde.

Außen­spie­gel beschädigt

DÖRF­LES-ESBACH. Am Don­ners­tag, gegen 19.15 Uhr, park­te ein 69-Jäh­ri­ger sei­nen Opel Meri­va auf dem Park­platz des Kauf­lan­des in der Nähe der dor­ti­gen Bahn­glei­se. Als er eine hal­be Stun­de spä­ter wie­der zum Fahr­zeug zurück­kam, muss­te er fest­stel­len, dass ein unbe­kann­tes Fahr­zeug sei­nen rech­ten Außen­spie­gel abge­fah­ren hat­te. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg (tel. 09561/645–0) in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Trun­ken­heit im Verkehr

Hof – Am frü­hen Sams­tag­mor­gen kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof den Fah­rer eines Mer­ce­des in Schüt­zen­stra­ße. Der 30jährige Fah­rer räum­te auf Vor­halt ein, ein paar Bier getrun­ken zu haben. Ein Alko­test erbrach­te einen Wert von 1,26 Pro­mil­le. Es wur­de des­halb eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum durch­ge­führt, die Poli­zi­sten stell­ten zudem den Füh­rer­schein und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher.

Hand­greif­licht­kei­ten in der Altstadtpassage

Hof – In der Nacht zum Sams­tag gegen 02.00 Uhr kamen zwei jun­gen Hofer bei einem Lokal­be­such in Streit. Die bei­den Kon­tra­hen­ten wur­den hand­greif­lich und es kam zu gegen­sei­ti­gen Schlä­gen gegen den Kör­per und das Gesicht. Bei­de Betei­lig­te wur­den nur leicht ver­letzt, eine medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung war nicht nötig. Die her­bei­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten lei­te­ten Ermitt­lun­gen wegen Kör­per­ver­let­zung gegen die bei­den Streit­häh­ne ein.

Kur­ze Zeit nach der Auf­nah­me der Anzei­ge wur­de bei der Bestrei­fung der Alt­stadt­pas­sa­ge fest­ge­stellt, dass eine Schau­fen­ster­schei­be eines Lebens­mit­tel­ge­schäf­tes ein­ge­schla­gen oder ein­ge­tre­ten wur­de. Wer Hin­wei­se zu dem oder den unbe­kann­ten Tätern geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof, Tel. 09281/704–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Betrug mit fal­schem Gewinnversprechen

Hof – Ein 50jähriger Hofer erhielt den Anruf, dass er bei einer Lot­te­rie 85000 € gewon­nen hat. Die­se an sich erfreu­li­che Nach­richt wur­de auch mit meh­re­ren Emails bestä­tigt. Für die Abwick­lung und den Erhalt der Geld­sum­me soll­te der ‚Gewin­ner‘ aber mehr­mals Gebüh­ren, Notar­ko­sten und ande­res zah­len, dies in Form von Gut­ha­ben­kar­ten eines bekann­ten Inter­net­be­trei­bers. Der Geschä­dig­te ließ sich ange­sichts der ver­spro­che­nen Gewinn­sum­me dar­auf ein und kauf­te Kar­ten im Wert von 7000 Euro. Die jewei­li­gen Zah­len­codes über­mit­tel­te er an die Betrü­ger, bevor ihm Beden­ken über die­se unüb­li­che Zah­lungs­wei­se kamen.

Ähn­lich erging es einem wei­te­ren Geschä­dig­ten, er über­mit­tel­te Codes von vier Gut­ha­ben­kar­ten im Wert von ins­ge­samt 400 Euro, nach­dem er eine fal­sche Email von sei­nem ver­meint­li­chen Chef erhielt. Als wei­te­re For­de­run­gen ein­gin­gen, wur­de ihm bewusst, dass er betro­gen wur­de und erstat­te­te Anzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Tele­fon­ka­bel durchtrennt

Kro­nach. Ver­mut­lich seit Diens­tag­nacht treibt ein unbe­kann­ter Täter im Stadt­ge­biet Kro­nach sein Unwe­sen. An ver­schie­de­nen Wohn- und Geschäfts­an­we­sen wur­den ver­mut­lich jeweils in der Nacht außen­lie­gen­de Tele­fon­ka­bel durch­trennt. Die Tatört­lich­kei­ten lagen im Stein­mühl­gäss­chen, in der Bahn­hof­stra­ße Am Flü­gel­bahn­hof und in der Paul-Kel­ler-Stra­ße. Der Gesamtsach­scha­den liegt aktu­ell bei rund 1000 Euro. Hin­wei­se bit­te an die PI Kronach.

Auto zer­kratzt

Kro­nach. Wäh­rend am Frei­tag­mor­gen eine Frau ihren Pkw für 20 Minu­ten auf dem Kau­lan­ger­park­platz abstell­te zer­kratz­te ein unbe­kann­ter Täter die C‑Säule und den Tank­deckel ihres Renaults ver­mut­lich mit­tels eines schar­fen Gegen­stan­des. Der Sach­scha­den wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Auf­ge­fah­ren und verletzt

Kro­nach. Am Frei­tag­nach­mit­tag befuhr eine 48jährige Mer­ce­des­fah­re­rin den Ham­mer­mühl­weg und woll­te nach rechts auf den Park­platz des dor­ti­gen Dro­ge­rie­mark­tes abbie­gen. Als sie ihr Fahr­zeug für den Abbie­ge­vor­gang abbrem­ste bemerk­te dies eine nach­fol­gen­de 42jährige Ford­fah­re­rin zu spät und fuhr auf den Mer­ce­des auf. Da die Mer­ce­des­fah­re­rin im Anschluss über Nacken­schmer­zen und Schwin­del klag­te, wur­de sie mit dem Ret­tungs­dienst in die Fran­ken­wald­kli­nik ver­bracht. Der Gesamtsach­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen wird auf rund 10000 Euro geschätzt.

Per­so­nen­kon­trol­le erfolgreich

Kro­nach. Bei der Per­so­nen­kon­trol­le von zwei 15 und 17jährigen Jugend­li­chen am Bahn­hof Kro­nach am Frei­tag­abend stell­te sich her­aus, dass es sich bei dem 15jährigen um einen Aus­rei­ßer aus Coburg han­del­te, der bereits als Ver­miss­ter zur Fahn­dung aus­ge­schrie­ben war. Die­ser wur­de im Anschluss an eine Jugend­hil­feein­rich­tung überstellt.

Wäh­rend der Durch­su­chung sei­nes Ruck­sacks konn­te bei dem 17jährigen eine Schreck­schuss­waf­fe gefun­den. Da die­ser nicht im Besitz eines soge­nann­ten klei­nen Waf­fen­schei­nes war, erfolgt eine Anzei­ge nach dem Waf­fen­ge­setz. Die Pisto­le und die dazu­ge­hö­ri­gen Platz­pa­tro­nen wur­den sichergestellt.