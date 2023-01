Nach zwei Jah­ren Coro­na­pau­se prä­sen­tiert sich der Frei­staat Bay­ern in die­sem Jahr wie­der auf der Inter­na­tio­na­len Grü­nen Woche in Ber­lin als Land der Genüs­se. In der gro­ßen Bay­ern­hal­le – seit vie­len Jah­ren der Besu­cher­ma­gnet schlecht­hin – zei­gen über 50 Aus­stel­ler den Besu­che­rin­nen und Besu­chern, was der Süden Deutsch­lands an kuli­na­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten und als gast­freund­li­che Urlaubs­re­gi­on zu bie­ten hat. Bereits zum sech­sten Mal prä­sen­tiert sich die Feri­en- und Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken auf der Grü­nen Woche. Unter dem Mot­to „Genuss und Tou­ris­mus“ wer­ben die Regio­nen Fich­tel­ge­bir­ge, Fran­ken­wald und Frän­ki­sche Schweiz bei den Ber­li­ne­rin­nen und Ber­li­nern für einen Urlaub im schö­nen Ober­fran­ken. Auch Agrar­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber zeig­te sich bei ihrem Rund­gang durch die Bay­ern­hal­le beein­druckt von den viel­fäl­ti­gen Ange­bo­ten und pro­bier­te mit einer ober­frän­ki­schen Rind­fleisch­wurst auch eine typi­sche Spezialität.

„Die Grü­ne Woche ist eine idea­le Platt­form, um ganz Deutsch­land, aber auch unse­re inter­na­tio­na­len Freun­de und Part­ner für die ein­zig­ar­ti­ge kuli­na­ri­sche und tou­ri­sti­sche Band­brei­te Bay­erns zu begei­stern“, so Kani­ber. Den Erfolg des baye­ri­schen Auf­tritts macht nach den Wor­ten der Mini­ste­rin das ein­zig­ar­ti­ge Kon­zept aus. „Wir haben ein­fach die rich­ti­ge Mischung aus Tou­ris­mus, Spe­zia­li­tä­ten und Brauch­tum“, so Kani­ber. In der Bay­ern­hal­le geben Tou­ris­mus­ver­bän­de, Land­krei­se und Anbie­ter­ge­mein­schaf­ten von „Urlaub auf dem Bau­ern­hof“ Ein­blicke in das facet­ten­rei­che Urlaubs­land Bay­ern mit sei­nen ver­schie­de­nen Regio­nen, der ein­zig­ar­ti­gen Natur, baye­ri­schem Brauch­tum und herz­li­cher Gast­freund­schaft. Im typisch baye­ri­schen Bier­gar­ten zei­gen 50 Musik- und Trach­ten­grup­pen mit rund 1.000 Mit­wir­ken­den aus ganz Bay­ern die pure baye­ri­sche Lebens­lust und demon­strie­ren ein­drucks­voll, wie im Süden Deutsch­lands musi­ziert, getanzt und gefei­ert wird.

Die Inter­na­tio­na­le Grü­ne Woche ist die welt­größ­te Ver­brau­cher­schau für Land­wirt­schaft, Ernäh­rung und Gar­ten­bau und der Treff­punkt für Poli­tik, Wirt­schaft und Ver­bän­de rund um die Land- und Ernäh­rungs­wirt­schaft. Detail­lier­te Infos zum baye­ri­schen Auf­tritt auf der Mes­se, die noch bis 29. Janu­ar läuft, fin­den sich unter www​.stmelf​.bay​ern​.de/​igw.