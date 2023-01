Zum 30. Geburts­tag des stadt­öko­lo­gi­schen Lehr­pfa­des hat das Kli­ma- und Umwelt­amt von dem Bam­ber­ger Unter­neh­men bild​werk​.art einen „Vir­tu­el­len Rund­gang ent­lang des Stadt­öko­lo­gi­schen Lehr­pfa­des“ erstel­len las­sen, der ab sofort unter www​.lehr​pfad​.bam​berg​.de abruf­bar ist. Geför­dert wur­de das Vor­ha­ben durch den Unter­stüt­zungs­fonds III (Mobi­li­tät, Kli­ma und Umwelt) der Stadt Bamberg.

Der „Vir­tu­el­le Rund­gang“ ermög­licht ein völ­lig neu­ar­ti­ges Bam­berg-Erleb­nis und eine erste Annä­he­rung an die Natur der Stadt. Mit groß­ar­ti­gen, in alle Rich­tun­gen schwenk­ba­ren und zoom­ba­ren Rund­um­blicken kann man Stadt und Natur vom Micha­els­berg aus, am Jakobsplatz, im Teu­fels­gra­ben, an den Ost- und Süd­hän­gen der Alten­burg und schließ­lich von der Burg selbst aus betrach­ten. Dabei las­sen sich unge­wöhn­li­che, über­ra­schen­de Per­spek­ti­ven ein­neh­men. In gra­phisch und farb­lich bester Qua­li­tät wird man an den ein­zel­nen Sta­tio­nen über die beson­de­re Natur­aus­stat­tung der jewei­li­gen Orte und Bio­to­pe infor­miert. Ein Droh­nen­flug vom Micha­els­berg zur Alten­burg ent­lang des Pfa­des ver­voll­stän­digt den räum­li­chen Ein­druck der Natur im Berg­ge­biet, wo sich die städ­ti­sche Bio­di­ver­si­tät kon­zen­triert (1/3 aller Bio­to­pe auf 1/7 des Stadtgebietes).

Natür­lich, beto­nen Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, der Stadt­bio­lo­ge Dr. Jür­gen Ger­des und die Ent­wick­le­rin des „Vir­tu­el­len Rund­gan­ges“, Dr. Sabi­ne Sen­se, soll die­ses Ange­bot zuerst eine Wer­bung für einen Spa­zier­gang auf dem wirk­li­chen Pfad sein. Es lie­fert anre­gen­de Infor­ma­tio­nen und Ein­drücke für das eige­ne Erle­ben inmit­ten der Natur. „Schnü­ren Sie Ihre Stie­fel und machen Sie sich auf den Weg. Für ein groß­ar­ti­ges Natur­er­leb­nis muss man kei­ne wei­te Rei­se tun. Besu­chen Sie den Stadt­öko­lo­gi­schen Lehr­pfad und die Mosa­ik­land­schaft des Berg­ge­bie­tes. Es gibt viel zu ent­decken, und es lohnt sich zu jeder Jah­res­zeit!“, ruft Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp die Bam­ber­ger und ihre Gäste auf.

Info

Im Gefol­ge der Bio­top­kar­tie­rung 1998 (es war die drit­te, inzwi­schen gibt es eine aktu­el­le aus dem Jahr 2019) rich­te­te das Umwelt­amt einen Stadt­öko­lo­gi­schen Lehr­pfad zwi­schen Micha­els­berg und Alten­burg ein, um der Bam­ber­ger Bür­ger­schaft die erfass­te Pflan­zen- und Tier­welt der Stadt zu prä­sen­tie­ren. Eröff­net wur­de der Pfad 1992. Im Jahr 2016 erfolg­te dann eine umfas­sen­de Reno­vie­rung der 14 Sta­ti­ons­ta­feln, der Lehr­pfad wur­de zum Spiel- und Erleb­nis­pfad wei­ter­ent­wickelt und dazu ein Spie­le­füh­rer für unter­schied­lich alte Nut­zer­grup­pen her­aus­ge­ge­ben. Die Tafeln erhiel­ten ein neu­es, zeit­ge­mä­ßes Design und der Pfad bekam sei­nen Netz­auf­tritt (www​.lehr​pfad​.bam​berg​.de), bei dem die Tafeln durch visu­el­le und aku­sti­sche Ani­ma­tio­nen (Vogel­stim­men, Kurz­fil­me) ergänzt wurden.