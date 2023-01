Die preis­ge­krön­te Künst­le­rin zeigt an der Uni­ver­si­tät Bam­berg, wie sie arbeitet.

Sie gewann den deut­schen Jugend­li­te­ra­tur­preis, die Krö­te des Monats sowie zahl­rei­che wei­te­re Prei­se, war nomi­niert für den Gustav-Hei­ne­mann-Frie­dens­preis und den Astrid Lind­gren Memo­ri­al Award: Die Gra­fi­ke­rin und Kin­der­buch­il­lu­stra­to­rin Nadia Bud­de wird am Mitt­woch, 1. Febru­ar 2023, an der Uni­ver­si­tät Bam­berg ihre Wer­ke vor­stel­len. Das soge­nann­te „Werk­statt­ge­spräch“ fin­det im Rah­men des For­schungs- und Lehr­pro­jek­tes „Illu­stra­tors in Resi­dence“ statt.

Ver­an­stal­te­rin Prof. Dr. Andrea Bartl von der Pro­fes­sur für Neue­re deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg hat­te 2021 „Illu­stra­tors in Resi­dence“ mit wei­te­ren Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren der Uni­ver­si­tät Duis­burg-Essen und der Päd­ago­gi­schen Hoch­schu­le Karls­ru­he ins Leben geru­fen. „Bil­der­bü­cher sind gro­ße Kunst im Klei­nen, ein fas­zi­nie­ren­des Gen­re, das oft – ganz zu Unrecht! – unter­schätzt wird“, sagt die Lite­ra­tur­wis­sen­schaft­le­rin. Im Gegen­satz zu vie­len Autor*innen ste­hen Illustrator*innen häu­fig am Ran­de der Wahr­neh­mung. Um ihre Kunst in Öffent­lich­keit und Wis­sen­schaft bekann­ter zu machen, soll das Pro­jekt als Platt­form die­nen. In die­sem Seme­ster dreht sich bei „Illu­stra­tors in Resi­dence“ alles um Tie­re und Menschen.

„Trau­ri­ger Tiger toa­stet Toma­ten“, „Groß­stadt­tie­re“ oder „Kurz nach sechs kommt die Echs“ lau­ten Titel von Nadia Bud­des Wer­ken. Jedes wirkt auf sei­ne eige­ne Wei­se – ob bun­te Bil­der oder abstrak­te Zeich­nun­gen. Ihre Kin­der­bü­cher sind meist kei­ne durch­ge­hen­den Geschich­ten, son­dern Sprach­spie­le, Rei­me, Asso­zia­tio­nen mit lusti­gen Gedan­ken­sprün­gen. Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den an der kosten­lo­sen Ver­an­stal­tung An der Uni­ver­si­tät 2, Raum 00.25, ab 16.15 Uhr teil­zu­neh­men. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu „Illu­stra­tors in Resi­dence“: http://​www​.illu​stra​tor​sin​re​si​dence​.de/