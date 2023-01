Die Stadt­wer­ke Hof pla­nen für das Früh­jahr eine Baum­pflanz-Akti­on, an der sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von Hof – zumin­dest indi­rekt – betei­li­gen kön­nen. Unser Ver­spre­chen ist es, für jeden neu­en Insta­gram-Fol­lower, den wir bis zum 28. Febru­ar gewin­nen kön­nen, einen Baum zu pflan­zen. Wir möch­ten nicht nur die Ener­gie­wen­de vor­an­trei­ben, son­dern uns als kom­mu­na­les Unter­neh­men auch ganz aktiv in den Kli­ma­schutz ein­brin­gen. Geplant ist die Akti­on in Zusam­men­ar­beit mit PLANT-MY-TREE©, einer Orga­ni­sa­ti­on, die sich in der syste­ma­ti­schen Auf­for­stungs­ar­beit zum Schutz von Kli­ma und Natur eta­bliert hat. Mit­hil­fe von Geo-Koor­di­na­ten kann die Pflanz­flä­che spä­ter loka­li­siert wer­den. Aktu­ell hat der Stadt­wer­ke-Insta­gram-Account (@stadtwerke_hof) 2300 Fol­lower, die tag­täg­lich Neu­ig­kei­ten aus Hof, Fahr­plan­än­de­run­gen, Job-Ange­bo­te, Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen oder Ver­an­stal­tungs­hin­wei­se verfolgen.