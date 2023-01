Kunst­mu­se­um eröff­net „zwi­schen­wel­ten“

Im Kunst­mu­se­um (Loewenich’sches Palais) wird am Sonn­tag, 22. Janu­ar, die Aus­stel­lung „zwi­schen­wel­ten“ eröff­net. Zur Eröff­nung spricht Kul­tur­re­fe­ren­tin Anke Stei­nert-Neu­wirth. Zuvor begrüßt Muse­ums­lei­ter Her­bert Kurz die Gäste, die Ein­füh­rung über­nimmt Kura­to­rin Sophia Petri. Die Aus­stel­lung zeigt vier künst­le­ri­sche Posi­tio­nen aus der Regi­on: Anna Bit­ter­sohl, Kath­rin Hausel, Ben­ja­min Mora­vec und Kai Klah­re. Ver­bin­den­des Ele­ment der vier Male­rin­nen und Maler ist nicht nur ihr prä­fe­rier­tes Medi­um. Es ist auch auf­fäl­lig, dass sie alle mit ihren Wer­ken tech­nisch oder inhalt­lich zwi­schen Rea­lem und Rur­rea­lem chan­gie­ren. Info: www​.kunst​mu​se​um​er​lan​gen​.de.

Jugend­par­la­ment tagt

Zu sei­ner ersten öffent­li­chen Sit­zung in die­sem Jahr kommt das Jugend­par­la­ment am Mon­tag, 23. Janu­ar, in der Geschäfts­stel­le des Zweck­ver­ban­des Stadt-Umland-Bahn zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen Test­käu­fe zum Jugend­schutz, die Betei­li­gung an den Inter­na­tio­na­len Wochen gegen Ras­sis­mus und ein Bericht über die Arbeit des Zweck­ver­ban­des Stadt-Umland-Bahn. Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​j​u​g​e​n​d​p​a​r​l​a​m​ent.

Beu­gel bei 19. Neu­jahrs­emp­fang der Mit­tel­stän­di­schen Wirtschaft

Erlan­gens Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel ist am Mon­tag, 23. Janu­ar, zu Gast beim 19. Neu­jahrs­emp­fang der Mit­tel­stän­di­schen Wirt­schaft. Er fin­det in der Nürn­berg­Mes­se statt. .

Deutsch-fran­zö­si­scher Tag im E‑Werk

Die Unter­zeich­nung des Ély­sée-Ver­trags jährt sich am Sonn­tag, 22. Janu­ar, zum 60. Mal: Kon­rad Ade­nau­er und Charles de Gaul­le haben nur 18 Jah­re nach Ende des Zwei­ten Welt­kriegs die Ver­ein­ba­rung unter­zeich­net, dass aus ehe­ma­li­gen Fein­den Freun­de wer­den. Die­sem beson­de­ren Ereig­nis wird jedes Jahr rund um den deutsch-fran­zö­si­schen Tag gedacht. Das deutsch-fran­zö­si­sche Insti­tut (dFi) lädt, in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt­ver­wal­tung, am Mitt­woch, 25. Janu­ar, ab 18:30 Uhr ins Kul­tur­zen­trum E‑Werk ein. Ein Bistro­quiz, Ani­ma­tio­nen und ein Kon­zert mit den Bands Box­ga­lopp (Fran­ken) und Ken­gaï Orche­stra aus der fran­zö­si­schen Part­ner­stadt Ren­nes gehö­ren unter ande­rem zum Programm.

Freund­schafts­abend Erlangen-Shenzhen

Seit 1997 ist Erlan­gen im Rah­men der Regio­nal­part­ner­schaft Nürn­berg – Shen­zhen mit der süd­chi­ne­si­schen Mega­ci­ty ver­bun­den. Mitt­ler­wei­le zählt die Stadt am Perl­fluss-Del­ta unvor­stell­ba­re 20 Mil­lio­nen Ein­woh­ner und ist als High-Tech-Zen­trum Chi­nas inter­na­tio­nal berühmt. Bei einem Freund­schafts­abend am Don­ners­tag, 26. Janu­ar, um 19:00 Uhr in der Volks­hoch­schu­le (vhs; Fried­rich­stra­ße 19, Histo­ri­scher Saal) gibt es die Mög­lich­keit, Shen­zhen näher ken­nen­zu­ler­nen, mehr über die Part­ner­schaft zu erfah­ren und auch einen klei­nen Ein­blick in die Kul­tur und den Lebens­all­tag zu erhal­ten. Huan­hu­an Wang (Vor­sit­zen­de des Part­ner­schafts­ver­eins SNPV e. V.) wird eine musi­ka­li­sche Kost­pro­be auf dem tra­di­tio­nel­len chi­ne­si­schen Instru­ment Guz­heng geben. Deng Xin (SNPV e. V.) stellt in sei­nem Vor­trag die Stadt näher vor. Lele Wang (SNPV e. V. in Shen­zhen) nimmt per Han­dy­vi­deo mit zu einem typi­schen kan­to­ne­si­schen „Früh­stück­s­tee-Dim Sum“. Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung aber erfor­der­lich (www​.vhs​-erlan​gen​.de).

Schöf­fen gesucht

In die­sem Jahr wer­den wie­der Schöf­fin­nen und Schöf­fen für die näch­ste Amts­pe­ri­ode (1. Janu­ar 2024 bis 31. Dezem­ber 2028) gesucht. Schöf­fen üben in der Ver­hand­lung das Rich­ter­amt in vol­lem Umfang und mit glei­chem Stimm­recht wie teil­neh­men­de Berufs­rich­ter aus. Das ver­ant­wor­tungs­vol­le Ehren­amt erfor­dert in hohem Maße Unpar­tei­lich­keit, Selbst­stän­dig­keit und Rei­fe des Urteils, aber auch gei­sti­ge Beweg­lich­keit und – wegen des anstren­gen­den Sit­zungs­dien­stes – kör­per­li­che Eig­nung. Für die näch­ste Amts­pe­ri­ode stellt die Stadt Erlan­gen eine Vor­schlags­li­ste auf. Die­se Liste wird vom Stadt­rat beschlossen.

Die end­gül­ti­ge Aus­wahl trifft im Anschluss der Schöf­fen­wahl­aus­schuss beim Amts­ge­richt Erlan­gen. Das Ehren­amt kann nur von Per­so­nen mit der deut­schen Staats­an­ge­hö­rig­keit aus­ge­übt wer­den, die zu Beginn der neu­en Amts­pe­ri­ode das 25. Lebens­jahr voll­endet und das 70. Lebens­jahr noch nicht erreicht haben. Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber müs­sen in Erlan­gen gemel­det sein. Wer Inter­es­se hat, kann sich bis spä­te­stens 10. März beim Rechts­amt der Stadt Erlan­gen (Rat­haus­platz 1, 91052 Erlan­gen) bewer­ben. Die Stadt bit­tet poli­ti­sche Par­tei­en und Wäh­ler­grup­pen, Gewerk­schaf­ten, Wohl­fahrts­ver­bän­de, Berufs­or­ga­ni­sa­tio­nen und ande­re Inter­es­sen­ge­mein­schaf­ten, geeig­ne­te Per­so­nen über die Mög­lich­keit zur Bewer­bung für die Schöf­fen­wahl 2023 zu informieren.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, Aus­schluss­grün­de sowie das dafür not­wen­di­ge Form­blatt gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​s​c​h​o​e​f​f​e​n​w​ahl. Alter­na­tiv kann das Bewer­bungs­for­mu­lar auch tele­fo­nisch (09131 86–1519) oder per E‑Mail (ordnungswidrigkeiten@​stadt.​erlangen.​de) ange­for­dert werden.

Ab sofort Bewer­bung als Jugend­schöf­fe möglich

In die­sem Jahr wer­den neue Jugend­schöf­fin­nen und Jugend­schöf­fen für die kom­men­de Amts­pe­ri­ode (1. Janu­ar 2024 bis 31. Dezem­ber 2028) gesucht. Sie neh­men gleich­be­rech­tigt an den Haupt­ver­hand­lun­gen in Straf­sa­chen der Jugend­kam­mern der Amts- und Land­ge­rich­te und mit glei­chem Stimm­recht wie die Berufs­rich­ter teil. Das ver­ant­wor­tungs­vol­le Jugend­schöf­fen­amt erfor­dert in hohem Maße Unpar­tei­lich­keit, Selbst­stän­dig­keit und Rei­fe des Urteils sowie gei­sti­ge und kör­per­li­che Eig­nung. Es setzt erzie­he­ri­sche Befä­hi­gung und Erfah­rung im Umgang mit Jugend­li­chen voraus.Das Ehren­amt darf nur von Per­so­nen mit der deut­schen Staats­an­ge­hö­rig­keit aus­ge­übt wer­den, die zu Beginn der Amts­zeit im Alter von 25 bis 69 Jah­ren sind und zum Zeit­punkt der Auf­stel­lung der Vor­schlags­li­ste im Stadt­ge­biet woh­nen. Nach Mög­lich­keit sol­len geeig­ne­te Per­so­nen aus allen Krei­sen der Bevöl­ke­rung, vor allem auch Eltern und Aus­bil­der, berück­sich­tigt werden.

Das Stadt­ju­gend­amt nimmt Bewer­bun­gen für das Jugend­schöf­fen­amt ent­ge­gen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie das dafür not­wen­di­ge Bewer­bungs­for­mu­lar gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​j​u​g​e​n​d​s​c​h​o​e​f​fen. Alter­na­tiv kann das Bewer­bungs­for­mu­lar auch tele­fo­nisch (09131 86–3327) oder per E‑Mail (jugendschoeffen@​stadt.​erlangen.​de) ange­for­dert werden.Der Jugend­hil­fe­aus­schuss der Stadt Erlan­gen stellt aus den Bewer­bun­gen eine Vor­schlags­li­ste mit 36 Per­so­nen auf. Der Schöf­fen­wahl­aus­schuss des Amts­ge­richts Erlan­gen wählt dann aus der Vor­schlags­li­ste die benö­tig­ten Jugend­schöf­fen aus.

Info­ter­mi­ne für wei­ter­füh­ren­de Schulen

Das städ­ti­sche Schul­ver­wal­tungs­amt hat eine Über­sicht zu den Info­ter­mi­nen der wei­ter­füh­ren­den Schu­len ver­öf­fent­licht. Es ist im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​a​m​t​s​b​l​att abruf­bar. Die Über­sicht ist auch in der aktu­el­len Aus­ga­be des Amts­blat­tes („Die amt­li­chen Sei­ten“ vom 19. Janu­ar 2023) abruf­bar. Die Haupt­an­mel­de­wo­che fin­det für alle Erlan­ger Gym­na­si­en vom 8. bis 12. Mai statt. Die jewei­li­gen Öff­nungs­zei­ten bzw. Ter­mi­ne gibt es auch auf den Inter­net­sei­ten der Gym­na­si­en. Für Rück­fra­gen steht die im Info­blatt genann­te Schul­lei­tung oder das städ­ti­sche Schul­ver­wal­tungs­amt (Tele­fon 09131 86–2897) zur Verfügung.