Im Rah­men der Akti­on „GLO­BUS Fahrt – viel Geld gespart“ ver­an­stal­te­ten die GLO­BUS Markt­hal­len im Herbst ein gro­ßes Gewinn­spiel. Nun steht die Preis­trä­ge­rin fest: Frau Nadin Hub­rich aus Forch­heim kann sich über ein neu­es E‑Auto freuen.

„Wir gra­tu­lie­ren der Gewin­ne­rin ganz herz­lich und wün­schen Ihr viel Spaß mit dem neu­en E‑Auto“, sagt Frank Hage­dorn im GLO­BUS Forch­heim. „Mit unse­rer Kam­pa­gne ‚GLO­BUS Fahrt – viel Geld gespart‘ möch­ten wir uns bei unse­ren Kun­den für ihre Treue und ihr Ver­trau­en bedan­ken. Die Ver­lo­sung ist für uns das Tüp­fel­chen auf dem i, mit der wir nicht nur unse­re Haupt­preis­ge­win­ne­rin ehren, son­dern konn­ten wir eini­ge unse­rer Kun­den für das erfolg­rei­che Sam­meln der Auf­kle­ber-Punk­te mit Prä­mi­en in Form von Ein­kaufs­gut­schei­nen und kosten­lo­sen Leber­kä­se-Bröt­chen eben­falls eine Freu­de bereiten.“

Sam­mel­ak­ti­on in den GLO­BUS Markthallen

Im Rah­men der Kam­pa­gne konn­ten GLO­BUS Kun­den im Zeit­raum vom 31. Okto­ber bis 19. Novem­ber 2022 mit jedem Ein­kauf ab zehn Euro Sticker sam­meln und gegen unter­schied­li­che Prä­mi­en ein­tau­schen. Wer ein Sticker­heft mit 30 Stickern gefüllt hat­te, bekam neben einem zehn Euro Ein­kaufs­gut­schein auch die Mög­lich­keit am Spar­buch-Gewinn­spiel teil­zu­neh­men und damit die Chan­ce auf ein E‑Auto sowie eins von zwei E‑Bikes.

Die Kam­pa­gne „GLO­BUS­fahrt – Geld gespart“

Unter dem Titel „GLO­BUS­fahrt – Geld gespart“ wur­de 1988 eine Kam­pa­gne gebo­ren, die so viel mehr war als eine „nor­ma­le“ Kam­pa­gne. Die „GLO­BUS­fahrt“, steht für alle Wer­te, das Hand­werk, die Garan­tien und Ser­vices – für die DNA von GLO­BUS. Die­se Vor­tei­le gel­ten bis heu­te bei einem Besuch in den GLO­BUS Markt­hal­len, denn seit fast 200 Jah­ren hält GLO­BUS an sei­nem Ver­spre­chen fest: Gün­sti­ge Prei­se, ech­te Ser­vices. Mit der Wie­der­be­le­gung der belieb­ten Kam­pa­gne aus den 80er Jah­ren beruft sich das Unter­neh­men auf sein Grund­satz­ver­spre­chen von gün­sti­gen Prei­sen und ech­ten Ser­vices. Ver­schie­de­ne Aktio­nen und Ange­bo­te beglei­ten die Kam­pa­gne in den 62 GLO­BUS Markthallen.

Über GLO­BUS

Die Wur­zeln der GLO­BUS Markt­hal­len Hol­ding GmbH & Co. KG lie­gen im saar­län­di­schen St. Wen­del: 1828 grün­det Franz Bruch dort einen klei­nen Kolo­ni­al­wa­ren­la­den, der sich schnell zur Groß­hand­lung und in den 1960er Jah­ren zum Cash & Car­ry-Markt wei­ter­ent­wickelt. 1966 eröff­net in Hom­burg-Ein­öd dann der erste groß­flä­chi­ge Ver­brau­cher­markt. In den 1980er Jah­ren folgt die Grün­dung der Glo­bus Bau­märk­te und mit der deut­schen Wie­der­ver­ei­ni­gung expan­diert das Unter­neh­men zunächst in den Osten Deutsch­lands, wenig spä­ter nach Tsche­chi­en und Anfang der 2000er Jah­re nach Russ­land. Heu­te führt Mat­thi­as Bruch als Geschäfts­füh­rer der GLO­BUS Hol­ding das Fami­li­en­un­ter­neh­men in sech­ster Generation.

GLO­BUS gehört inner­halb der deut­schen Han­dels­land­schaft erfolg­reich zu den „Klei­nen unter den Gro­ßen“ und unter­schei­det sich deut­lich vom typi­schen Lebens­mit­tel-Filia­li­sten: Eigen­pro­duk­ti­on, Fri­sche und Qua­li­tät ste­hen beson­ders im Fokus. In den GLO­BUS eige­nen Mei­ster­bäcke­rei­en, Fach­metz­ge­rei­en, Sushi-Bars und Restau­rants berei­ten ech­te Hand­wer­ker direkt vor Ort täg­lich eine Viel­zahl an Lebens­mit­teln selbst von Hand zu. Regio­na­le und loka­le Part­ner­schaf­ten spie­len bei GLO­BUS eine wei­te­re zen­tra­le Rol­le: Jeder Markt arbei­tet mit bis zu 100 Pro­du­zen­ten und Hand­werks­be­trie­ben aus der Regi­on zusam­men. Ergänzt wird das Sor­ti­ment durch haus­halts­na­he Non­food-Arti­kel sowie eine Viel­zahl an Ser­vices und Events. Geleb­te Ver­ant­wor­tung für Mensch und Natur ist bei GLO­BUS selbst­ver­ständ­lich. Dazu gehört der Ein­satz für nach­hal­ti­ge Part­ner­schaf­ten, Pro­duk­te und Lie­fer­ket­ten eben­so wie die regio­na­le Unter­stüt­zung von Ver­ei­nen, Schu­len und sozia­len Ein­rich­tun­gen. Die Akti­vi­tä­ten der GLO­BUS Markt­hal­len wer­den ergänzt durch die Pro­jek­te der gemein­nüt­zi­gen Glo­bus-Stif­tung. Sie hilft jun­gen Men­schen, ihre Augen für die eige­nen Bega­bun­gen und Fähig­kei­ten zu öff­nen und ein selbst­be­stimm­tes Leben zu gestal­ten. Neben der Ein­glie­de­rung ins Berufs­le­ben liegt der Schwer­punkt der Glo­bus-Stif­tung auf der Ver­bes­se­rung der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung sowie Bil­dung und Aus­bil­dung von Kin­dern und Jugend­li­chen in Regio­nen, in denen Men­schen Unter­stüt­zung benötigen.