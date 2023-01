Es waren zwar kei­ne rie­si­gen Schnee­mas­sen, die der Win­ter in die­ser Woche nach Bam­berg gebracht hat. Den­noch weist die Grün­an­la­gen-Abtei­lung der Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be auf eine nicht zu unter­schät­zen­de Gefahr hin: Da gera­de nas­ser Schnee schon bei einer gerin­gen Auf­la­ge ein rela­tiv hohes Gewicht errei­chen kann, müs­sen die Äste und Kro­nen der Bäu­me in den Grün­an­la­gen bereits jetzt eine hohe Last tra­gen. Ins­be­son­de­re im Hain ist Schnee­bruch durch­aus mög­lich und Besu­cher soll­ten daher ent­spre­chen­de Acht­sam­keit wal­ten las­sen. Dort sind vie­le Kro­nen bereits durch die trocke­nen Som­mer bereits vor­ge­schä­digt. Zudem sind in den kom­men­den Tagen wei­te­re Schnee­fäl­le gemeldet.

Eine ent­spre­chen­de Vor­sicht soll­ten auch Besu­che­rin­nen und Besu­cher des Haupt­fried­ho­fes üben.