Brei­ten­güß­bachs Regio­nal­li­ga-Mann­schaft bezwingt die Reg­nitz­tal Bas­kets im Der­by in der Haupt­s­moor­hal­le mit 83:64 und hat damit alle Aus­wärts­spie­le in der Haupt­run­de Nord gewonnen.

Im Nach­hol­spiel des zwölf­ten Spiel­tags war der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach am ver­gan­ge­nen Mitt­woch in Strul­len­dorf zu Gast. Dabei muss­ten die Gäste auf zwei Stamm­spie­ler (Feu­er­pfeil & Wag­ner) ver­zich­ten. Den bes­se­ren Start in die Begeg­nung erwisch­te man trotz­dem, da Kapi­tän Engel und Guard Dip­pold in der Anfangs­pha­se all ihre Drei­er im Korb der Haus­her­ren unter­brach­ten, 9:4 (4.). Anschlie­ßend kam Reg­nitz­tal bes­ser ins Spiel und traf durch Worthy, Kaza­ke­vi­ci­us und Ger­hard die Wür­fe hoch­pro­zen­tig. Wil­liam­son und Sai­g­ge bescher­ten den Bas­kets von der Frei­wurf­li­nie gar eine Füh­rung, die Engel mit sei­nem drit­ten erfolg­rei­chen Distanz­wurf sowie Reich­mann kon­ter­ten. So stand nach dem ersten Vier­tel ein 20:20-Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Zu Beginn des zwei­ten Spiel­ab­schnit­tes traf Engel erneut einen Drei­er und Klaus war am Brett zur Stel­le. Die Gast­ge­ber ant­wor­te­ten aller­dings sofort in Form eines 10:0‑Runs und führ­ten dadurch in der 15. Spiel­mi­nu­te mit 30:25. Nach einer Aus­zeit von Head­coach Mark Völkl war der Lauf der Bas­kets gestoppt und die Güß­ba­cher Ver­tei­di­gung stand deut­lich bes­ser. Bis zur Halb­zeit­pau­se gestat­te­ten sie ihrem Geg­ner gera­de ein­mal noch vier mage­re Pünkt­chen. In der Offen­si­ve ließ man den Ball nun wie­der deut­lich bes­ser lau­fen, sodass man immer wie­der den frei­en Mann am Brett (Wal­de & Nies­lon) fand. Zusätz­lich war man häu­fig nur noch mit Fouls zu stop­pen. Die dar­aus fol­gen­den Frei­wür­fe ver­senk­ten Dip­pold und Reich­mann 100-pro­zen­tig. Als Engel dann noch sei­nen fünf­ten Drei­er traf war der 15:4‑Lauf per­fekt, was eine 40:34-Halbzeitführung mit sich brachte.

Im drit­ten Vier­tel dräng­te Brei­ten­güß­bach auf eine vor­zei­ti­ge Ent­schei­dung. Zwar konn­te Höl­lerl per Drei­er erst noch ver­kür­zen, doch die Gäste schlu­gen post­wen­dend zurück. Über vier­ein­halb Minu­ten war Reg­nitz­tal ohne Punkt, wäh­rend Güß­bach sei­ne Drei­er durch Bau­er, Engel und Nies­lon traf. Zudem fand man nach schö­nem Pass­spiel Wal­de und Hubat­schek am Brett, wodurch der Vor­sprung auf 54:37 anwuchs (26. Min). Danach ging man etwas vom Gas­pe­dal, was den Haus­her­ren deut­lich in die Kar­ten spiel­te. So gelan­gen ihnen durch Sai­g­ge, Lukac und Kaza­ke­vi­ci­us eini­ge Zäh­ler, was zu einem 60:47 nach 30 Spiel­mi­nu­ten führte.

Im Schluss­ab­schnitt spiel­te Güß­bach sei­ne gan­ze Rou­ti­ne aus. Zwar ver­such­ten die Strul­len­dor­fer anfangs noch­mal alles, um näher her­an­zu­kom­men. Weni­ger als neun Zäh­ler Rück­stand soll­ten es aller­dings nicht mehr wer­den. Dip­pold mit fünf Punk­ten, sowie Wal­de, Engel und Nies­lon bescher­ten den Gästen eine kom­for­ta­ble 72:56-Führung (35.). Die letz­ten elf TSV-Zäh­ler erziel­te alle­samt Cen­ter Jonas Klaus, der mehr­mals von sei­nen Mit­spie­lern klas­se in Sze­ne gesetzt wur­de und sei­ne Wür­fe hoch­pro­zen­tig traf. So stand am Ende ein völ­lig ver­dien­ter 83:64-Derbysieg auf der Anzei­ge­ta­fel. Viel Zeit zum Aus­ru­hen bleibt bei­den Teams nicht. Wäh­rend Reg­nitz­tal bereits am Frei­tag ein enorm wich­ti­ges Heim­spiel gegen Würz­burg absol­vie­ren muss, geht es für Brei­ten­güß­bach am Sonn­tag um 16 Uhr gegen Aschaffenburg.

Brei­ten­güß­bach: Engel (22/6 Drei­er), Klaus (15), Dip­pold (12/2), Nies­lon (11/2), Wal­de (11), Reich­mann (7), Bau­er (3/1), Hubat­schek (2), Schmidt

Strul­len­dorf: Worthy (14/3), Kaza­ke­vi­ci­us (11), Höl­lerl (10/2), Ger­hard (8/2), Sai­g­ge (8/1), Lukac (7/1), Wil­liam­son (6), Konop­ka, Kriz­a­no­vic, Rümer