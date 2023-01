Jede Men­ge Kurio­si­tä­ten auf klei­ner Flä­che zeigt eine Aus­stel­lung, die ab sofort in der Kan­ti­ne des Cobur­ger Land­rats­am­tes zu sehen ist: Bernd Schnei­der von den Oes­lau­er Brief­mar­ken­freun­den zeigt Post­kar­ten mit Moti­ven aus Ort­schaf­ten des Cobur­ger Lan­des. Genau­er gesagt: aus nahe­zu allen Orten des Cobur­ger Landes.

Von Ahorn bis Zeick­horn – die Zahl von 146 ver­schie­de­nen Ort­schaf­ten, von denen es eige­ne Post­kar­ten­mo­ti­ve gibt, beein­druck­te Land­rat Seba­sti­an Strau­bel schwer: „Die Zahl 146 zeigt, wel­che Bedeu­tung der Gruß mit­tels Post­kar­te ein­mal hat­te.“ Und sie zei­ge auch, wie schön und viel­fäl­tig unser Cobur­ger Land einst gewe­sen und es natür­lich auch heu­te noch sei.

Die Post­kar­ten-Samm­lung doku­men­tiert nicht nur die Viel­falt des Cobur­ger Lan­des, son­dern auch die Lei­stungs­fä­hig­keit der Post in frü­he­ren Zei­ten. Bernd Schnei­der zeigt Post­kar­ten, bei denen sowohl der Ein­gangs- als auch der Aus­gangs­stem­pel das glei­che Datum auf­wie­sen – und das bei einem Post­weg vom Cobur­ger Land bis weit hin­ein nach Thü­rin­gen. Die älte­sten Post­kar­ten der Samm­lung stam­men aus der Zeit rund um 1890. „Wirts­häu­ser und Schul­ge­bäu­de sind die häu­fig­sten Moti­ve“, erzähl­te Bernd Schnei­der dem Land­rat bei Ausstellungseröffnung.

Natür­lich gibt es Hot-Spots im Cobur­ger Land, was das Ange­bot an ver­schie­de­nen Moti­ven angeht. Allei­ne aus dem Lau­ter­ta­ler Gemein­de­ge­biet hat Bernd Schnei­der 15 Ord­ner voll mit unter­schied­li­chen Post­kar­ten, Wei­ßen­brunn vorm Wald mit sei­nem idyl­li­schen Was­ser­fall sowie Schloss Rosen­au sind eben­so oft foto­gra­fiert wor­den. Aber es gibt auch wei­ße Flecken, die Bernd Schnei­der bis­lang trotz etli­cher Besu­che auf Samm­ler­bör­sen in ganz Deutsch­land noch nicht aus­lö­schen konn­te: Der Seß­la­cher Stadt­teil Krum­bach (von dem es nach Schnei­ders Infor­ma­tio­nen auf jeden Fall eine Post­kar­te gibt) und der Neu­stadter Stadt­teil Wei­mers­dorf gehö­ren dazu.

Die Aus­stel­lung ist wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten des Land­rats­am­tes für die Öffent­lich­keit zugäng­lich – mon­tags und diens­tags (7.30 bis 12 sowie 13.30 bis 16 Uhr), mitt­wochs (7.30 bis 12 Uhr), don­ners­tags (7.30 bis 12 und 13.30 bis 17.30 Uhr) sowie frei­tags (7.30 bis 12 Uhr).